Düzelmeyen boğaz enfeksiyonuna dikkat!

Normal boğaz enfeksiyonlarından daha fazla oranda ateş görülüyor.Yani ateş 40° -41°'ye çıkabiliyor, yapılan boğaz kültürleri negatif çıkıyor ve verilen antibiyotik tedavisine cevap alınamıyor.Bu sürede bazı çocuklar febril konvülziyon geçirebiliyor.Yani kasılma nöbeti olabiliyor. Bu da beyine zarar veriyor.

Hastalık genellikle erkek çocuklarda daha sık görülüyor. 2-6 yaş arasında daha fazla atak geçiriyorlar.Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha belirgin oluyor. Aslında boğaz ağrısı ateş, ağız içersinde aft ile hastaneye gidince genellikle bütün doktorlar antibiyotik tedavisi veriyor ancak antibiyotik tedavisine cevap alınamıyor.Hastaların ateşi düşmüyor ve şikayetler devam ediyor bu durumda Pfapa hastalığı akla gelmelidir.

2- 6 SAAT ARASINDA...

Bu hastalığın spesifik bir laboratuvar bulgusu olmadığı için yapılan tetkiklerden anlaşılmıyor. Diğer hastalıklar ile ayrıca tanısı yapılmalı öyküsü fizik muayenesi ile ayırıcı tanıya gitmek gerekli ve bu hastalık akla gelmelidir. Bu durumda hastaya yapılan kortizon tedavisi ile 2- 6 saat arasında dramatik bir şekilde cevap alınıyor ve ateş düşüyor hasta rahatlıyor.