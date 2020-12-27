Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için harekete geçin

Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, pandemi döneminde artan hareketsizlikle birlikte fazla kilolardan kaçınmanın püf noktalarını açıkladı. Dyt. Gençyürek, illa dışarı çıkmadan ev içinde de hareket etmenin mümkün olduğunu belirterek "Bu süreçle birlikte açık havadaki aktivitelerimiz ve egzersizlerimiz hatta günlük rutinlerimiz bile oldukça kısıtlandı. Benim tavsiye ettiğim şey, ev içerisinde hareketi mümkün olduğunuzca artırmak. Uzmanlar tarafından paylaşılan, internet üzerinden ulaşabileceğimiz birçok video mevcut. Bunlar aracılığıyla günlük 30-40 dakika egzersizler yapabiliriz veya gün içerisinde 2 kez 15-20 dakika evde tempolu yürüyüşler yapabiliriz" dedi.

"BESLENMENİN YANINDA HİJYEN KURALLARI DA VÜCUT SAĞLIĞI İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Beslenme alışkanlıkları ile birlikte bu küçük hareketlerin koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiğine dikkat çeken Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde kendimizi kısıtlandığımız ev ortamında tamamen pasifleştirip, bazı besinlerden olağanüstü bir etki beklerken kilo artışı ile birlikte birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliriz. Beslenmenin yanında hijyen kuralları da vücut sağlığı için oldukça önemli; bulunulan ortam havalandırılmalı ve eller sık sık sabunla yıkanmalı. Son olarak, bu dönemde günlük rutinimizde zaman ayırmakta zorlandığımız; ailemize, hobilerimize, izlemek istediğimiz filmlere, çalışmak istediğimiz makalelere odaklanabilir ve kendimizi stresten uzak tutabiliriz."