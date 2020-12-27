Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz aşıların tüm detaylarını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeili Sinovac ilaç şirketinin geliştirdiği inaktif Covid-19 aşısının ilk partisinin bir sıkıntı çıkmaması halinde pazartesi günü geleceğini açıkladı. Aşılar ülkeye giriş yaptıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarınca 2 hafta boyunca incelenecek. Aşılar Covid-19 ile birebir temas halinde oldukları için risk grubunda yer alan sağlık çalışanlarından başlamak üzere diğer risk grupları da dahil edilerek peyderpey ücretsiz bir şekilde yapılacak.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında da etkinlik oranı açıklanan inaktif virüs aşısının yüz güldürdüğünü belirtti. Kayıpmaz, aşıların sağlık çalışanları önce olmak üzere her bir kişiye 2 doz olacak şekilde ayarlanıp dağıtıma hazırlanacağını söyledi.