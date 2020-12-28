65 yaş üstüne diş uyarısı! Karantinada ne yapmalı?

Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, bu süreçte evde olan yaşlıların iletişim kurmadıkları için takma dişlerini çıkardığını belirterek "Bu yanlış bir davranış. Her ne kadar iletişime geçmiyorlarsa da takma dişler uzun saatler çıkarılmamalı. Böyle yaptıkça damak şekli değişebilir. Sadece yatarken ya da 3-5 saat çıkarabilirsiniz" dedi. Ayrıca yaşlıların mutlaka çok fazla su tüketmesi gerektiğini belirten Zogun, "Islanan dokular kuru kalırsa damak hassaslaşabilir" diye konuştu.

YEMEK YEME SIKLIĞIMIZ ARTTI

Zogun evde kalan insanların diş bakımının yeterince özen göstermediğine dikkat çekerek "Bazı insanlarda diş fırçalamanın dışarı çıkınca, sosyal bir eyleme katılınca yapılan bir kişisel temizlik olduğu algısı var. Bu kesinlikle çok yanlış. Hatta aksine bu dönemde yemek yeme sıklığımız arttığından, ara öğün, ana öğünler birbirine karıştığından daha çok dikkat etmeliyiz" dedi.

ÇOCUKLARA ROL MODEL OLUN

Günde en az iki öğün diş fırçalanması ve arayüz fırçası, diş ipi kullanılması gerektiğini aktaran Zogun, çocuklarda diş sağlığı hakkında ise şu bilgileri verdi: "Çocuklar, okula gitmeden önce ya da yatmadan önce diş fırçalamaya özen gösterirken bu dönemde yeterli özen gösterilmiyor. Aileler bu konuda teşvik etmeli. Kendileri de dişlerini fırçalayarak rol model olmalılar. Ayrıca bu dönemde c vitaminin alınması da önemli."