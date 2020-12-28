Akciğerleri güçlendirme ve koronadan korunmanın yolları

Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Hamdiye Turan, "Koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor, zatürre gelişmesine neden olarak hastalarda nefes darlığı oluşturuyor. Sağlıksız beslenme, kirli hava, zararlı alışkanlıklar gibi birçok sebepten dolayı akciğerler ve diğer organlar zamanla zarar görüyor. Hastaların akciğerlerini koronavirüs gibi hastalıklara karşı güçlendirmek ve yenilenmesini sağlamak için sağlıklı beslenmek için (zencefil – zerdeçal, sarımsak, kekik, siyah havuç, üzüm çekirdeği, kereviz, keçiboynuzu) yiyerek ve düzenli spor yaparak bu hastalığa daha karşı dirençli olacaklar" diye konuştu.

Bu hastalığa yakalananların, tedavi olup iyileşenlerin veya sağlıklı olup evde izole olanların yapabileceği bazı solunum egzersizleri mevcut olduğunu sözlerine ekleyen Turan; "Bu egzersizler Akciğer kapasitesinin artmasına, solunum kaslarının güçlenmesine, oksijen satürasyonunun yükselmesine yardımcı oluyor" dedi.

Turan; akciğer, "Kapasitesini geliştirmek için evde hemen herkesin yapabileceği basit egzersizlerdir. Diyafram egzersizleri dizleriniz bükülü olarak sırt üstü uzanın. Destek için dizinizin altına yastık koyabilirsiniz. Bir sandalyede otururken, bir elinizi göğüs kafesinin üstüne diğer elinizi de karnınızın üst kısmına yani midenizin üstüne koyun. Burnunuzdan sakince nefes alın ve bu esnada karnınızdaki elinizin yukarıya kalkması için karnınızı şişirin. Göğüs kafesinizdeki eliniz hareket etmemeli. Ardından burnunuzdan aldığınız havayı, ağzınızdan yavaş yavaş verin, nefesinizi verirken karın kaslarınızı kasarak, karnınızdaki elinizin aşağıya inmesini sağlayın. Bu hareket en önemli solunum kası olan diyaframı güçlendirir. Gün içinde bu nefes egzersizini 5-10 dakika süre ile üç ya da dört kez yaparsanız, nefesinizi daha kolay almanızı sağlayacaktır ve zaman içinde otomatik hale gelecektir. Günde 2-3 kez 5 dakika yapılabilecek olan büzük dudak solunumu egzersizinde ise, oturur vaziyette burnunuzdan nefes alın, sonra dudaklarınızı olabildiğince büzerek ıslık çalar şekilde yavaşça nefesinizi verin. Böylece akciğer kapasitenizi artırıp, akciğerinizdeki havayı büyük ölçüde boşaltmış olursunuz" şeklinde konuştu.

Turan, açıklamasının devamında "Ayrıca evde yürüyüş kapasitemizi 6 dakika yürüme testiyle belirleyebiliriz. Bu testte zaman tutarak ev içinde 6 dakika süresince kaç metre yürüdüğümüzü hesaplayabiliriz. Her hafta bu takibi yaparak kondisyonumuzu da takip edebiliriz. Yürüyüşün temposunda hafif, orta tercih edilmelidir. Bu tempo yürürken konuşmamızı engellemeyecek bir tempodur. İleri düzey kalp yetersizliği olan hastalarımızın bu tempoda yürüyüş yapmaları uygun olmayacaktır" dedi.

Turan son olarak ise "Bu hastalarımız ise iki saatte bir ayağa kalkarak, ayakta durma sürelerini uzatmaları veya bir, iki dakikalık kısa yürüyüşler yapmaları yeterli olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.