"Demir eksikliğine dikkat"

Diyetisyen Gizem Gençyürek demir eksikliği anemisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir mineralinin vücut tarafından üretilmediğini ve dışarıdan alınması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Gençyürek, "Vücudumuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklı demir eksikliği anemisi en sık görülen kansızlık nedenidir. Demir eksikliği anemisinin en sık görülen belirtileri; halsizlik, yorgunluk, enerji azlığı, konsantrasyon bozukluğu, nefes darlığı, çarpıntıdır" açıklamalarında bulundu.

"HAMİLE VE EMZİREN ANNELER RİSK GRUBUNDA"

Kötü beslenmenin demir eksikliğinde çok büyük bir rolü olduğunu vurgulayan Diyetisyen Gençyürek, sözlerine şöyle devam etti: "Demir eksikliği anemisi; kötü beslenme ve besinlerdeki demirin emilimindeki yetersizlikle yakından ilgilidir. Demir minerali vücudumuzda üretilmediği için dışarıdan besinler yoluyla alınması gereken elzem bir mineraldir. Hamileler, emziren anneler, bebekler, büyüme çağındaki çocuklar ve aşırı adet kanaması olan kadınlar risk altındadır. Demir eksikliğine bağlı kansızlık, kan testi ile tespit edilebilir. Vücudumuzdaki demir depolarını artıracak ve kansızlığı önleyecek besinlerin başında; kırmızı et, karaciğer, balık, yumurta, hindi ve tavuk gibi kümes hayvanları, pekmez, kuru üzüm/kayısı/erik gibi kuru meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem gibi yağlı tohumlar demirin iyi kaynaklarıdır".

C VİTAMİNİ DEMİRİN EMİLİMİNİ ARTIRMAKTADIR

Dikkat edilmesi gereken konulardan bahseden Diyetisyen Gençyürek, "Kalsiyum minerali demirin emilimini engellediği için, dışarıdan takviye olarak demir alınıyorsa, kalsiyumun en iyi kaynakları olan süt ve süt ürünleriyle birlikte alınmamalıdır. Bununla birlikte C vitamini demirin emilimini artırmaktadır. Bu nedenle demirin iyi kaynaklarını tüketirken yanında mutlaka C vitamini kaynaklarına yer vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Hangi besinleri hangi sıklıkla tüketmeliyiz? Demirin iyi kaynaklarını her gün ana öğünlerimizde (kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği) mutlaka tüketmeliyiz. Demirin iyi kaynaklarıyla birlikte, demirin emilimini artırmaya yardımcı C vitamini kaynaklarını da yemeklerimizin yanında mutlaka bulundurmalıyız".