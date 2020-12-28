Düzensiz şeker damar tıkanıklığına neden oluyor

Diyabetik ayak yara tedavisinde erken müdahalenin öneminden bahseden Yara Bakım Koordinatörü Hemşire Deniz Yahcı, bu sorunun uzuv kaybına kadar varan ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.

Yara Bakım Hemşiresi Deniz Yahcı, "Diyabetik ayak yaraları, kontrol altına alınamayan düzensiz şeker seviyelerine bağlı olarak gelişen özellikle ayak damarlarındaki dolaşım bozukluğu, diz altı atar damarlarındaki daralma, kireçlenme ya da tıkanma gibi damar hastalıkları sonucu dokunun yeteri kadar oksijenlenmemesi ve beslenememesine bağlı olarak ortaya çıkan yaralardır. Bu durumda dokular ölmeye hatta hastanın ayak ve bacaklarında kangren sorununu ortaya çıkarabilir" diyor.

Ayak ve bacak damarlarında tıkanıklık belirtileri nelerdir?

Aterom plaklarının kollara ve bacaklara oksijen götüren damarlarda oluşturacağı tıkanmalar tıpta periferik arter damar tıkanıklığı olarak adlandırılır. En fazla görülen tıkanıklık tipi olan bacak damar tıkanıklığı belirtileri ise kısaca şöyle sıralanabilir:

·Bacaklarda hissizlik ve ağrı

·Ayaklarda ve bacaklarda uyuşma hali

·Ayaklarda ve bacaklarda üşüme

·Bacak kasının zayıflamasıyla bacaklarda oluşan güç kaybı

·Ayaklarda soluklaşma ya da kızarma gibi renk değişiklikleri

·Ayak tırnaklarında yaşanan kalınlaşma

·Ayakların üst kısmında ve parmaklarda bulunan tüylerin dökülmesi

·Bacak ve ayak bölgesinde oluşan yaraların iyileşme süresinin uzaması

·Ayak parmaklarında yaşanan ağrılar ve kangren halleri

TEDAVİDE PEK ÇOK YÖNTEM MEVCUT

Damar tıkanıklığı, günümüzde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan tehlikeli bir hastalıktır. Damar ağında sağlıksız beslenme ve yaşam nedeniyle oluşan plağı aterom ve kalıntıların arterleri tıkaması sonucu oluşan rahatsızlığa damar tıkanıklığı adı verilir. İnsan sağlığı açısından oldukça ciddi ve tehlikeli sonuçları olan bir hastalıktır. Genetik yatkınlık, alkol ve sigara kullanımı ile yanlış beslenmenin baş tetikleyicisi olduğu damar tıkanıklığı, ağır ağır ilerleyen tehlikeli bir sağlık sorunudur.

Damar tıkanıklığı tedavisi konusunda tıbbi olarak da pek çok yöntem mevcuttur. Bunlardan ilki ilaç tedavisidir. Çeşitli tetkiklerin ardından damarlarda plak oluşumunu ya da kan pıhtılaşmasını önlemek için çeşitli ilaçlar verilebilir. Ek olarak, kolesterolü ve kan basıncını düşürmek için ilaçlardan yardım alınabilir. Damar tıkanıklığı ameliyatla açılabilir. Damar tıkanıklığı ileri seviyedeyse anjiyoplasti ve bypass ameliyatı yapılır.