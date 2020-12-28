Priv ne demek? Instagram’da priv hesap ne demek?

Günümüzde neredeyse hereksin üyelik oluşturduğu sosyal medya platformu olan Instagram'da şimdiye dek duyduğumuz selfie, tbt ve stalk kelimelerine bir de priv eklendi. Ancak priv instagram'da yalnızca bir kelime olarak değil aynı zamanda da hesapları tanımlama amacı ile de kullanılıyor. Sosyal medya hesabında bu ifade ile karşılaşan birçok kişi "Instagram'da priv ne demek, Instagram'da fan hesap ne demek?" gibi soruları üzerinden araştırıyor. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

Başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında herkes hayatından kareler paylaşmakta ve bu paylaşımlar ile etkileşim sayısını yükseltmek için titiz bir çaba göstermektedir. Zaman zaman yeni kelimeler ve yeni uygulamaların eklendiğine şahit olunan Instagram'da şimdi ise priv hesap merak konusu. Peki, priv ne demek?

PRİV NE DEMEK?

Giderek popülerliği artan ve milyonların ilgi odağı olan Instagram'da priv hesap, en yeni uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu terim İngilizcede Private sözcüğünün bir kısaltması olarak biliniyor. Birden fazla anlamı ile dikkat çeken private; has, özel, yalnız, halka kapalı, mahrem, kişisel gibi anlamları içeriyor.

INSTAGRAM PRİV HESABI NE ANLAMA GELİR?Pek çok kişinin kullandığı ana hesabının dışında 2. bir hesabı bulunabilir. Bu hesapta kimliğinizi gizleyerek eğlenceli paylaşımlarda bulunmak isteyebilir ya da yakınlarınızın bulunduğu sakin bir Instagram priv hesabı tercih edilebilirsiniz. Sık sık eğlencenin adresi olan priv hesaplarda dikkat çeken isimler de son derece ilgi görüyor.

INSTAGRAM FAN HESAP NE ANLAMA GELİR?

Instagram'da birbirinden ilginç, komik ya da tamamen kendi ilgi alanlarınızı kapsayan bir sayfa kurarak fan hesabı oluşturabilirsiniz. Ancak bunun için aktif bir şekilde paylaşımda bulunmak, başka hayran hesaplarının sizi keşfetmesi için hashtag kullanmanız gerekebilir. Sayfanızdaki tüm içerikler başkalarının dikkatini çekmeye başladığında giderek artan bir fan hesabına sahip olabilirsiniz. Burada önemli olan kişilerin ve fan hesaplarının dikkatini çekmek ve bu sayede kişi sayısını arttırarak bir fan hesabı oluşturmaktır.