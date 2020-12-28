Son dakika...Uzman doktor açıkladı: Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır

'TEDAVİYLE PANDEMİYİ DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Aşıların çeşitli güvenlik aşamalarına geçerek kullanıma hazır hale geldiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, "Aşılar da tıpkı ilaçlar gibi temel çalışmalar ve faz çalışmaları yapılarak kullanılmasına karar veriliyor. Tüm bunların sonuçlarında güvenlik ve etkinlik basamakları, bilim kurulları ve uygun akreditasyon kurumları tarafından denetleniyor. Bir sorun varsa zaten o ürün kullanıma verilmiyor. Aşı olmamamız durumunda pandemiden kurtulmanın da hayal olduğunu gözden kaçırmayalım. Halen ilaç yok, tedaviyle pandemiyi durdurmak mümkün değil. Pandemiyi durdurmanın en önemli yolu bulaşı engellemektir. Bulaşın engellenmesinin en başarılı olabileceği yol da aşıdır" diye konuştu.