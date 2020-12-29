Bursalı hemşire, geliştirdiği bebek standı ödül aldı

Bursa'nın İnegöl Devlet Hastanesinde görev yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Hatice Akbulut, bebeklerin hareket etmesinden dolayı röntgen çekimlerinin tekrarlanmasını önlemek amacıyla güvenli radyoloji çekim standı geliştirdi. Hatice Akbulut, bebekler için geliştirdiği stand sayesinde on binlerce doktorun oyları ile Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Yarışması'nda 'Yılın Yenilikçi Hemşiresi' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bebeklerin daha fazla radyasyona maruz kalmasını önlemek amacıyla geliştirdiği projede güvenli radyoloji çekim standı yapan Akbulut, bu sayede standa yerleştirilen bebeğin, röntgen çekimi sırasında hareket etmesini önlüyor ve bebeğin defalarca tekrar eden çekimlerden zarar görmesinin önüne geçiyor. Stantta, bebeğin baş, göğüs ve ayak kısmı sabitleniyor, herhangi birinin tutmasına ihtiyaç duyulmuyor.

5 AYDIR KULLANILIYOR

Doktorclub Awards Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Yarışması'nda 'Yılın Yenilikçi Hemşiresi' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Hatice Akbulut, Tekrar çekimleri azaltan sistemin İnegöl Devlet Hastanesinde 5 aydır kullanıldığını söyledi. Solunum sıkıntısı yaşayan bebeklere akciğer grafisi çekildiğini aktaran Akbulut, röntgen çekimi sırasında bebeklerin rahat durmadığını ve bebeklerin hareket etmesinden dolayı röntgen çekimlerinin tekrarlandığını söyledi.

ÖNCE MAKET BEBEKLERDE DENEDİ

Bunun önüne geçmek için güvenli radyoloji çekim standı geliştirdiğini anlatan Akbulut, "Güvenli radyoloji çekim standında bebek hareket edemediği için röntgen çekimi sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Böylece çekim tekrarına gerek kalmadan işlem yapılıyor. Bebeği de hemşire tutmamış oluyor. Standın tüm parçalarını bebeklere uygun olacak özellikte seçtik. Sistemi önce maket bebekler üzerinde denedik ve daha sonra da canlı bebeklerde uyguladık. Ödül aldığım için çok mutluyum. Güvenli radyoloji çekim standının tüm hastanelerde kullanılmasını istiyorum." dedi.