Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil’in hastalığı Dumping Sendromu tedavisi var mı?

nedir, belirtileri nelerdir? ’in hastalığı var mı?

Ünlü sanatçı ’in bir süredir yaşadığı rahatsızlık magazin gündeminde yer almış ve sosyal medyada sıkça konuşulmuştu. Seren Serengil, hastalığı hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında olduğu ortaya çıkmış, belirtileri, tedavisi gibi pek çok detay araştırılmaya başlanmıştı. Peki; Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil’in hastalığı var mı?

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:24 ABONE OL
Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil’in hastalığı Dumping Sendromu tedavisi var mı?

Midenin çok hızlı boşalması ile ortaya çıkan, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar sonrası oluşabilecek bir rahatsızlık olan Dumping Sendromu belirtileri araştırılmaya başlandı. Baş dönmesi, ishal, şişkinlik, çarpıntı gibi pek çok belirtiye sahip olan bu hastalık ünlü sanatçı Seren Serengil ile gündeme geldi. Peki; Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil'in hastalığı Dumping Sendromu tedavisi var mı?

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ!

Seren Serengil'in hastalığı olarak bilinen Dumping Sendromu belirtileri ve tedavisi araştırılıyor. Bazı hastalarda ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale gerektirirken bazı hastalarda ise ilaç tedavisi ile tedavi süreci tamamlanmaktadır…

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ

Baş dönmesi

ishal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri:

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon olamama

Güçsüzlük

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI DAMPİNG SENDROMU TEDAVİSİ

Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil’in hastalığı Dumping Sendromu tedavisi var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA