Maske çocuklar ve yaşlıları influenza’dan korudu

Kış aylarında özellikle çocuklarda influenza ve diğer viral enfeksiyonlara bağlı gelişen üst solunum yolu enfeksiyonlarının neredeyse hiç görülmediğini belirten KBB Doktoru Op. Dr. Hünkar Batıkhan, "Kışın çocuklar özellikle üst solunum yolu ile ilgili problemlerle kliniklere başvurur. Aynı zamanda geniz eti enfeksiyonuna bağlı olarak da kulakta sıvı birikmesi, orta kulak iltihabına yine aynı dönemde çok sık rastlanır. Bu kış başlangıcında bu vakalar pik seviyesine ulaşırken, neredeyse aralık ayında influenza ve diğer viral enfeksiyonlara hiç rastlamadık" dedi.

BULAŞMA İHTİMALİ ORTADAN KALKIYOR

Maske kullanımı ve okulların kapalı olması nedeniyle çocuklarda görülen viral enfeksiyonlarda ciddi azalma yaşandığını anlatan Dr. Batıkhan, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Viral enfeksiyonların damlacık ve temas yolu ile bulaştığını anlatan Dr. Batıkhan, "Her iki tarafın maske takması viral enfeksiyonun damlacık yoluyla bulaşma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yapılan araştırmalar maske takmanın doğal bir aşı görevi gördüğünü ortaya koyuyor. Maske takmaya devam ettiğimiz sürece hastalığın düşüş eğilimi sürecektir" diye konuştu.

BAKAN KOCA; "ALINAN TEDBİRLERİN KATKISI BÜYÜK"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da aşılama çalışmaları hakkında bilgi verirken şu an için influenzaya rastlamadıklarını belirterek, "Alınan tedbirlerin katkısı çok büyük. Çünkü bu hastalığın daha çok çocukluk yaş grubunda görüldüğünü biliyoruz" demişti.