Son dakika haberi: Bu hastalıklar 2020’ye damga vurdu! İşte 2020’de ortaya çıkan en garip 10 hastalık…

"YEŞİL İDRAR"

İdrarın yeşile dönmesi oldukça korkutucu gelebilir. Fakat Chicago'daki bir adamın fark ettiği gibi yeşil idrar, bazı ilaçların nadir görülen yan etkilerinden biri olabilir.

62 yaşındaki adam, kanında hayati tehlike oluşturabilecek bir durum olan yüksek düzeyse karbondioksit bulunduğu tespit edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. New England Journal of Medicine'da 2 Aralık'ta yayınlanan bir rapora göre, tedavi için ventilasyon uygulamasına geçildi ve propofol adı verilen bir anestezi ilacı verildi. Beş gün sonra, bir kateter torbasında toplanan idrarın yeşil renge dönüştüğü fark edildi.

Yeşil idrar bir dizi faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilirken bu durumda en büyük etken propofol olarak belirlendi. Bu ilaç, anestezi için oldukça sık kullanılırken nadir durumlarda kişinin idrarını yeşil renge çevirebilir. Neyse ki, bu renk değişikliği iyi huyludur ve ilaç kesildiğinde idrarın rengi de normale döner.