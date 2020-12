Son dakika haberi: Bu hastalıklar 2020’ye damga vurdu! İşte 2020’de ortaya çıkan en garip 10 hastalık…

"ÖLDÜREN MEYAN KÖKÜ"

Siyah meyan kökünü yüksek oranda tüketmek, aşırı doz şeker almanıza sebep olabilir. Bunun nedeni, yüksek dozlarda toksik olduğu bilinen bir bileşik içermesidir. Tam da bu etkileri nedeniyle Massachusetts'te bir adam çok fazla siyah meyan kökü yemesi nedeniyle hayatını kaybetti.

The New England Journal of Medicine'de 23 Eylül'de yayınlanan bir rapora göre, 54 yaşındaki adam hayatı tehdit eden bir kalp ritmi sorunu yaşadıktan sonra aniden bilincini kaybetti. Ailesi, adamın kötü beslendiğini ve son haftalarda her gün bir ila iki büyük paket siyah meyan kökü tükettiğini söyledi. Raporda belirtilenlere göre yoğun bakım ünitesinde birden fazla tedavi görmesine rağmen, hastaneye geldikten 32 gün sonra hayatını kaybetti.

Siyah meyan kökü, FDA'ya göre meyan kökünden elde edilen glisirizin adlı bir bileşik içerir. Çok fazla tüketimde tehlikeli sonuçlara neden olan bu bileşik, vücudun potasyum seviyesini ciddi miktarda düşürür ve bu durumda ortaya çıkan yüksek tansiyon, anormal kalp ritmi gibi semptomlar, ölüme yol açabilir.