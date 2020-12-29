Son dakika haberi: Çin aşısını ilk yaptıranlardan Rektör Özkan: "Yüzde 60'ımız aşı olmazsa bununla savaşma şansımız yok"





"NAKİL SIRASINDA İKİ KEZ COVID-19 TESTİ İSTENİYOR"

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise, birçok nakli tek merkezde yapabildiklerini belirtti. Covid-19 tedbirleri alarak nakil yaptıklarını ifade eden Aydınlı, şunları kaydetti:

"2019'da çok iyi bir yıl geçirmiştik, 308 nakil yapılmıştı, 72'si karaciğer nakliydi. Salgınla mücadeleye rağmen bu yıl hastanemizde 116 böbrek, 35 karaciğer ve bir kalp nakli gerçekleştirdik. Karaciğerde yüzde 95, böbrek naklinde ise yüzde 99 başarı yakaladık. Geçen yıla göre salgın nedeniyle nakil rakamlarının düşmesine rağmen Türkiye'de kamu hastaneleri içerisinde böbrek naklinde birinci, karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Nakil sürecinde alıcı ve vericilerden iki sefer Covid-19 testi alınıyor. Sıkı tedbirler uyguluyoruz."

2019 yılındaki organ nakillerine ilişkin veriler de paylaşan Aydınlı, 2019'da 619 kişi organlarını bağışlarken, bu sayının bu yıl 261'e gerilediğini aktardı.