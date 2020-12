Bu önerilerle yeni yıla sağlıkla başlayın

Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci,yılbaşı akşamını daha rahat geçirebilmek için sabah kahvaltıda maydanoz, kabak ve soğanlı ödem attıran omlet, bol yeşillik ve avokado ile güne başlanması gerektiğini söyledi. Böylece kahvaltının proteinden yana dengeli hale geldiğini ifade eden Rumeysa Kalyenci; "Yılbaşı akşamı fazla yeme ihtimaline karşı öğlen öğünü atlanabilir ya da yoğurt, meyve, chia ya da keten tohumu ve tahinli hafif bir ara öğün yapabilir. Akşam yemeği menüsü daha çeşitli ve kalorili olacağı için yemeğe kadar detoks içecekler de tüketilebilir. Yılbaşı akşamı tüketilen besinler sağlıklı, taze ve hafif olmalı, sindirim sağlığı için bu besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Yılbaşı menüsünde protein, sebze, tahıl, meyve ve tatlı tercihlerinin seçimi ve doğru tüketimi o günün daha rahat geçirilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMİ UYGULAMAK EN DOĞRU ADIM

Her sofranın yıldızının et ürünleri olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci; "Yılbaşı menüsünde et tercihi sindirimi daha kolay ve kırmızı ete göre daha sağlıklı olan hindi ya da tavuk gibi beyaz et ya da balıktan yana kullanılabilir. Balık tercih edenler Omega 3 değerleri daha yüksek olan hamsi, istavrit ya da sardalye gibi küçük balıkları tüketebilirler. Gıdaların pişirilme şekilleri de sağlık için önem taşımaktadır. Etler ve sebzeler kızartma gibi fazla yağlı seçenekler yerine ızgara, haşlama, fırında ya da buharda pişirilmelidir. Et yemeklerinin yanında siyez bulgurundan, basmati ya da yasemin pirincinden pilav tüketilebilir" diye konuştu.

YER ELMASI VE TATLI PATATES SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Salatalar, mezeler ve sebzelerin yılbaşı sofrasında yer tuttuğunu ifade eden Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci; "Salatalarda avokado ve pancar gibi hem çok besleyici hem de faydalı sebzeler kullanılabilir. Humus gibi mezelerde daha sağlıklı seçenekler arasında yer almaktadır. Sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak sağlığı içinde faydalı olan tatlı patates ve yer elması salata ya da mezelere eklenebilir. Bu sebzeler brokoli ile birlikte buharda pişirilerek hem sağlıklı hem de doyurucu bir ana yemek eşlikçisi olarak da kullanılabilir. Yılbaşı menüsünde 5 çeşit salata ve meze bulunuyorsa her bir seçenekten 2'şer kaşık olacak şekilde tüketilmelidir. Yemeklerin ayrılmaz parçası ise içeceklerdir. Gazlı ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu ve ayran gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmelidir" dedi.

YATMADAN EN AZ 1 SAAT ÖNCE YEMEĞİ BIRAKIN

Yılbaşı gecesi karbonhidratlı olamayan tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirten Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci; "Tatlılar büyük küçük herkesin yemeklerde en sevdiği bölüm arasında yer almaktadır. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan baklava ve kadayıf gibi bol kalorili, karbonhidratlı, şerbetli tatlılar yerine rafine şekerin az kullanıldığı ya da hiç kullanılmadığı sütlü tatlılar ya da meyve ve sebzelerden yapılan karbonhidrat içermeyen tatlılar tercih edilmelidir. Şimdi tam mevsimi olan bal kabağı ve ayva tatlıları sağlıklı tatlılar arasında yer almaktadır. Rafine şeker kullanılmadan Hindistan cevizi şekeri ya da bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılarak yapılan bu tatlılar hafif ve sağlıklı olmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Yılbaşı gecesi yemekler daha geç saatlerde tüketilir, gece boyunca meyve, kuruyemiş gibi atıştırmalar devam edebilmektedir. O gece daha rahat bir uyumak adına yatmadan en az 1 saat önce yemeği kesmek gerekmektedir"

LAHANA ÇORBASI ÖDEM ATTIRIYOR BAĞIRSAKLARI RAHATLATIYOR

Lahana çorbasının hem bağırsakları rahatlatıtğını hem de ödem atıtrdığını ifade eden Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci ; "Yılbaşının ertesi günü tüketilecek besinler daha hafif ve mideyi rahatlatan seçenekler olmalıdır. Güne yulaf, yoğurt ve meyve tarzında hafif bir kahvaltı ile başlanabilir. Bir gece öncesinin rehavetinden kurtulmak için ödem attıran nane, ıhlamur ya da zencefil gibi bitki çaylarından faydalanabilirler. Öğlen menüsüne lahana, bal kabağı ya da brokoli çorbası tercih edebilirler. Bu sebzelerde yine ödem attıran, prebiyotik yönünden zengin ve sindirim sistemini rahatlatan besinlerdir. Çorbanın yanında bir kase yoğurt ve bir dilim ekmek de tüketilebilir. Akşam yemeğinde ise sebze yemeği tercih edilebilir" şeklinde konuştu.

3 GÜN BOYUNCA SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN BOL SU TÜKETİN

Yılbaşı ertesi uygulanacak sokağa çıkma yasağının insanların hareketsiz kalmasına bunun da bağırsakların yavaşlamasına ve kabızlık şikayetlerinin artmasına neden olabileceğini ifade eden Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci; "3 gün boyunca sebze ağırlıklı ve hafif beslenmek, sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmek hem kilo alımına engel olur hem de bağırsakların çalışmasına yardımcı olacaktır. Sebze suları ve bitki çayları bağırsakları çalıştırmak için çok faydalı olmaktadır. Bağırsakların çalışması için sabahları aç karnına zeytinyağı tüketilebilir. Hareketin bu kadar az olduğu dönemlerde sıvı tüketimine de çok dikkat etmek gerekmektedir. Günlük 2-2,5 litre sıvı tüketimi bağırsakların düzgün çalışması için önemlidir. Sağlıklı bir sindirim sistemi için su, bitki çayı, ayran ve maden suyu gibi sağlıklı sıvı kaynakları tercih edilmelidir. 3 gün boyunca evde bile olunsa uyku düzeni bozulmamalıdır. Düzensiz ve az uyku da yine bağırsakların yavaş çalışmasına neden olabilmektedir. Evde kalının süre boyunca yapılacak düzenli yapılacak günlük egzersizler bağırsak sağlığı için faydalı olacaktır" diye konuştu.

Yılbaşı ertesi için sağlıklı bir öneri: "Bağırsakları Hızlandıran Çay"

Malzemeler:

1 çay kaşığı tıbbi nane yaprağı

1 çay kaşığı melisa yaprağı

1 çay kaşığı mayıs papatyası

1 çay kaşığı kişniş tohumu

Yapılışı:

Tüm bitkiler karıştırılıp 200 ml kaynamış ve dinlendirilmiş su içerisine eklenir ve 10 dk. demlenir. Günde 2 kere yemekten sonra 1 fincan tüketilebilir. Bu çay her defasında taze demlenmelidir.