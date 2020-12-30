Çin’den gelen aşı vatandaşı mutlu etti: Sağlıkçılarımız onay vermişse biz de aşımızı olacağız

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozunun ilk partisi Türkiye'ye getirildi. Vatandaşlar 14 gün süreceği belirtilen aşının testlerinden sonra gönül rahatlığı ile aşıyı yaptıracağını söylediler.



Koronavirüs Covid-19 aşısının 3 milyonluk dozu önceki gün sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. 14 gün süreceği belirtilen aşıların testleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacağı kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların getirilmesinden sonra sosyal medya hesabından birlikte başaracağız diyerek, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye getirilen aşılardan gönül rahatlığı ile aşı yaptıracaklarını belirten vatandaşlardan simitçi Veysi Maskan, "Dünya insanlarının etkilendiği koronavirüs nedeniyle tüm hayatımız alt üst oldu. Hem ekonomimiz hem de sağlığımız tehdit altına girdi. Çinden getirilen aşılardan bizim sağlık kurulumuz onay verdiğine göre bende rahatlıkla vurdururum. İnşallah bizi bu virüs illetinden kurtarır yine eski günlerimize döneriz. Toplumda ne kadarda şahibe olduğu söylense de ben faydası olacağına inanıyorum" dedi.





Cihan Deliktaş, "Dünya sağlık örgütü bunun insan sağlığına faydalı olduğunu tespit etmişse, Bizim Sağlık Bakanlığımız ve doktorlarımız buna onay vermişse gönül rahatlığı ile aşı yaptırabilirim. Bu Pandemi nedeniyle sağlığımız risk altında günlerdir yüzlerce binlerce insan hayatını kaybediyor. Bütün toplum perişan oldu. Aksi taktirde hiçbir sağlıkçı toplum zararına olabilecek bir aşıya onay vermeyeceğine inanıyorum. Aşıların görevi virüsle savaşmaktır. Bu virüsten kurtulmak için seve seve yaptırırım"dedi.



Yurdışından İstanbul'a tatil için gelen Mert Erhan, "Hastalık ve virüs Çin'den geldi. En çabuk atlatan ise Çin oldu. Bu aşıları onlar ürettiyse mutlaka virüste etkisini görmüşlerdir. Coronayı yenmek için bu aşının faydalı olacağına inanıyorum. Devletemizde bu durumu gözöhüne alarak toplum sağlığı için getirmişse bu aşıyı vurdurmalıyız. Çünkü önemli olan sağlığımızdır"dedi.



Mert Erhan'ın eşi Duygu Mert ise aşıya inanmadığını çocuğunu dahi aşılatmadığını belirterek, "Aşıya karşı olan bir insanım. Çocuğumu dahi aşılatmadım. Labaratuar ürünü bir virüs olduğu için doğal olmadığı için güvenmiyorum. Benim anneannem büyük babam aşıylamı sağlıklı yaşadı. Derdi de veren Dermanı da veren Allahtır. Maske , mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirip süreci aşısız atlatacağımıza inanıyorum" dedi.