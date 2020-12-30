Dumping Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir? Seren Serengil’in hastalığı Dumping Sendromu tedavisi var mı?

Midenin çok hızlı boşalması ile ortaya çıkan, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar sonrası oluşabilecek bir rahatsızlık olan Dumping Sendromu belirtileri araştırılmaya başlandı. Baş dönmesi, ishal, şişkinlik, çarpıntı gibi pek çok belirtiye sahip olan bu hastalık ünlü sanatçı Seren Serengil ile gündeme geldi. Peki; Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Seren Serengil'in hastalığı Dumping Sendromu tedavisi var mı?

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ!

Seren Serengil'in hastalığı olarak bilinen Dumping Sendromu belirtileri ve tedavisi araştırılıyor. Bazı hastalarda ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale gerektirirken bazı hastalarda ise ilaç tedavisi ile tedavi süreci tamamlanmaktadır…