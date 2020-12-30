Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk

Son günlerde dünya gündeminin odağında koronavirüs mutasyonu var. İngiltere'de yapılan bilimsel araştırmalar Kasım ayından bu yana İngiltere'deki vaka sayılarında hızlı bir artışın yaşandığını gösterirken, yetkililer İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin hasta sayısıyla başa çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yapıyor. Çalışmalar, bu artışın sebebinin SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantı olduğunu işaret ederken, Kasım ayının ortalarında nadiren rastlanan bu varyantın oranının 1 ay gibi kısa bir sürede bulunduğu coğrafyada pozitiflerin yüzde 60'ına ulaştığını da gösteriyor.

Mutasyondan etkilenen ülkeler İngiltere ile de sınırlı değil. Aralık ayında yapılan bilimsel çalışmalar varyantın Danimarka, İrlanda, İsrail, Hollanda, İzlanda, İsviçre, Almanya, İtalya, Fransa, İsveç ve son olarak da Amerika'da da dolaşıma girdiğini gösteriyor. Bilim insanları, varyantın yüksek yayılma hızı nedeniyle, bir süre sonra tüm Dünya'da baskın SARS-CoV-2 olabileceğini öngörüyor.

8 SAAT SÜREN TANI SÜRESİ 40 DAKİKAYA İNİYOR

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türk bilim insanları da mutasyonlu yeni SARS-CoV-2 varyantının 8 saat süren kesin tanısını 40 dakikada gerçekleştiren yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Bioeksen tarafından geliştirilen, mutasyonlu SARS-CoV-2'nin bir coğrafyada olup olmadığının tespiti ve tespit edildiği bölgelerde yayılım hızının takibini hızlandıracak teknoloji, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından saha taramalarında kullanılmaya başlandı.

KISA SÜREDE VE DÜŞÜK MALİYETLERLE TAMAMLANACAK

Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri tarafından yapılan açıklamada: "Mutant varyantın Türkiye'de dolaşımda olup olmadığının hızlı tespiti ileride yaşanacak anormal vaka artışlarının erken tespiti anlamına geliyor. Ayrıca, ülkeye giriş noktalarında yapılacak hızlı testlerle, bu varyantın ülkemize girişinin önüne de geçilebilecek. Mevcut aşıların mutant varyant üzerinde etkinliğinin halen test edilmemiş olması da üzerinde durulması gereken diğer bir konu. Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde, çok fazla sayıda örneğe uygulanması yüksek maliyet ve zaman gerektiren "DNA dizileme" yöntemi ile aylarca sürecek ve çok yüksek maliyetlerle tamamlanabilecek "mutant taramasının" kısa sürede ve düşük maliyetlerle tamamlanabileceğinin altı çizildi.