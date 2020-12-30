Yılbaşı gecesi kabak ya da armut tatlısı tercih edin

Güzel bir yılbaşı sofrasına oturmadan önce çok aç olunmaması konusunda uyaran Korkut, yemekten yarım saat önce mutlaka bir büyük su bardağı su içilmesi gerektiğini söyledi. Başlangıç olarak unsuz ve kremasız bir çorbanın ideal olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, "Çorba midenizi önceden dolduracağı için daha az kalori almanızı sağlayacaktır. Yemek çeşitlerini belirlerken, rafine karbonhidratlı seçenekler yerine, hafif mezeler tercih edin. Örneğin, bitkisel proteinden zengin kuru baklagillerle hazırlayacağınız mezeler daha sağlıklı olacaktır. Özellikle humus, fava ya da barbunya pilaki iyi bir tercih olacaktır." dedi.

LİFLİ GIDALAR TERCİH EDİLMELİ

Yemekle birlikte lif alımının önemli olduğuna dikkat çeken Korkut, "Ana yemeğin yanında yapacağınız buharda pişmiş sebzelere ve zeytinyağlı bol yeşillikli salatalara sofranızda yer verin. Yemek sonrasında sebzeleri julyen doğrayarak fırında pişireceğiniz baharatlı sebze buketleri, gece boyu sağlıklı atıştırmalığınız olabilir. Yine yemek sonrasında tercih edebileceğiniz, kavrulmamış yağlı tohumlar kan şekerinizi dengeleyecektir. Çiğ ceviz, badem, fındık ve kabak çekirdeği sağlıklı seçeneklerdir." diye konuştu.

SAĞLIKLI TATLILAR TÜKETİN

Fazla meyve tüketiminin fazla meyve şekeri alınmasına neden olacağı için geç saatlerde tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Korkut, "Yılbaşında menüyü tamamlayacak olan sağlıklı tatlı seçenekleri, fırında pekmezle tatlandırılan ayva, kabak ya da armut tatlısı olabilir. Bu sayede rafine şeker ya da rafine karbonhidrat tüketmeden, masum tatlınızla yılbaşına girebilirsiniz." dedi.