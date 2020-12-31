Evde yılbaşında beslenme tüyoları

2020 yılı herkesin kolay kolay unutamayacağı bir yıl oldu. Şimdi de koronavirüsün gölgesinde yepyeni bir yıla herkes evlerinde girmeye hazırlanıyor. Bu sene yılbaşı her zamankinden farklı olarak dostlarımızdan hatta akrabalarımızdan ayrı evlerimizde, ailemizle geçecek. Üstelik, bu yıl her zamankinden farklı olarak salgın nedeniyle yasaklar çerçevesinde 4 gün evlere kapanacağız.

Tüm bunlar evlerimizde lezzetli yılbaşı sofraları kurmamıza engel değil. Uzmanlar, "Bağışıklığımızın her zamankinden daha fazla önem kazandığı bu sene soframıza sağlıklı dokunuşlar yapmanın da tam zamanı" çağrısı yapıyor. Ve yılbaşı gecesi için beslenme tüyoları veriyor. İşte uzmanların yılbaşı gecesine özel beslenme önerileri:





HİNDİNİZ HAZIR MI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman "Yeni bir yıla sağlıklı bir başlangıç yapmak ve bağışıklığımızın her zamankinden daha fazla önem kazandığı bu sene soframıza sağlıklı dokunuşlar yapmanın da tam zamanı" diyerek, hem sağlıklı hem lezzetli bir yılbaşı sofrası kurmanın püf noktalarını anlattı:



-Yılbaşı sofranızda hindiye yer verin.Yılbaşı yemeklerinin sembolü haline gelen hindi kırmızı ete göre çok daha hafif bir seçenek. Fazla yağ kullanmadan fırınlayarak yapacağınız bir hindi yemeği yüksek protein düşük yağ içeriği ile gece boyunca iştahınızı dengede tutacak sağlıklı bir seçenek olacak.



-Büyük bir salata tabağı hazırlayın. Bol yeşilliklerle hazırlayacağınız ve üzerini narla süsleyebileceğiniz büyük bir salata tabağı sağlıklı bir beslenme için gerekli vitamin ve mineralleri sunacak.



-Sağlıklı tatlı seçeneklerine yönelin. Kabak tatlısı, elma tatlısı, incir uyutması gibi tatlı seçeneklerine sofranızda yer açın.



BALKABAĞI İLE YILBAŞI SOFRANIZI TAÇLANDIRIN



-Yılbaşı sofranıza eşlik edecek asitli ve şekerli içecekleri içtikçe içmek istersiniz. Ekstra şeker kullanmadan karışık meyveleri kaynatarak yapacağınız tarçın karanfille aromalandıracağınız ev yapımı bir içecek hem daha sağlıklıdır hem de iştah dengenize şekerli içecekler kadar müdahale etmez.



-Masanıza renk katacak pastırma, peynir, jambon gibi ürünler fazla tuzlu, fazla yağlı yiyecek alternatifleridir. Bu anlamda bu besinlere masanızda minimum yer verin.



-Bal kabağı ile sofranızı taçlandırın. Bağışıklık sistemimizi destekleyen A vitamini içeriği ile hem sağlığımıza hem damağımıza hitap eden bal kabağı ile soframıza renk katmanın tam da vakti.



DİKKAT 4 GÜN EVDEYİZ



Diyetisyen Ece Gül "Hemen hemen herkes ya tek başına ya da çekirdek ailesiyle yılbaşı gecesini geçirecek. Bu bir anlamda daha az çeşitli sofralar kurmamıza yardımcı olabilir. Bir de bu sene yine diğer senelere göre 4 gün dışarı çıkamayacak olduğumuzdan biraz daha dikkatli olmakta fayda var" diyerek, yılbaşı reçetesini verdi:





-Yılbaşı gecesinin en büyük tuzaklarından biri de kuruyemiş. Kuruyemiş tüketimine dikkat etmek gerekmektedir.

- Yılbaşı günü ve ertesi günü içilen su miktarının da artırılması gerekir.

-Sofrada tatlı tercih edilecekse, kremalı, hamur işi yerine meyveli ya da sütlü tatlılar daha sağlıklı olacak.

-Karbonhidrat içeren, yağlı, kızartma, tuzlu türü yemeklerden uzak durup; salata, sebze, çorba gibi besinlerin yenilmesi daha uygun olur.

-Yılbaşının ertesi günü de karbonhidrat içeren ağır yiyeceklerden kaçınılmalı. Kefir, sebze, çorba gibi besinler gün içine yayılmalıdır.

-Ertesi gün evde mutlaka egzersiz yapın. Eğer evde bir koşu bandı varsa 30-45 dakikalık yürüyüş de tercih edilebilir.



YILBAŞI GECESİ ÖRNEK MENÜSÜ



Sabah: çorba

Ara: Şekersiz Türk kahvesi

Öğlen: Bir su bardağı kefir, 4 tam ceviz, 1 elma

Ara: Yeşil çay

Akşam:

Ana yemek (Hindi/ tavuk ya da balık)

Yoğurtlu bir mezeden 1 kaşık

Bol limonlu salata

1 avuç kuruyemiş

1 porsiyon meyve

1 OCAK ÖRNEK MENÜ

Aç karnına ılık limonlu su için

Sabah- öğlen:

3 yemek kaşığı yulaf, 1 su bardağı süt, 1 dilim ananas

Ara:

Yeşil çay

Akşam:

Detoks çorbası

Ara:

1 su bardağı kefir

Akşam: 6 yemek kaşığı sebze, bol limonlu salata



ÖDEM İÇECEĞİ TARİFİ



1 fincan demlenmiş yeşil çay

1 limon

2 litre su

limonu sıkın, yeşil çay ile karıştırıp 2 litre suya ekleyin tüm gün için



DETOKS ÇORBASI TARİFİ



2 kabak

2 soğan

2 domates

2 yemek kaşığı bulgur

2 diş sarımsak

1 tutam nane

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

Kimyon, karabiber

Tüm sebzeleri, yeşillik ve sarımsak doğranır. Tencerede 1 tatlı kaşığı zeytinyağında sotelenir. Üzerine su ilave edilir. Sebzeler piştiğinde blenderdan geçilir.