Kalp çarpıntılarına yakma işlemiyle çözüm

Yaklaşık 2 senedir aralıklı çarpıntı atakları bulunan 55 yaşındaki S.K. isimli hasta, tekrar başlayan çarpıntı ve bayılma ataklarının olması üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastaya Ventriküler Taşikardi(VT) tanısı konularak koroner yoğun bakım ünitemize yatırıldı.

Yapılan incelemeler sonunda kalbin karıncıklarından kaynaklanan bu tehlikeli ritim bozukluğunun sağ kalp alt kısmında kaynaklanan ventriküler taşikardi ile uyumlu olduğu bulundu. Bu tehlikeli kalp atım hızlanmasının (VT) yakılarak tedavi edileceği hastayla paylaşıldı. Alınan karar sonrası da hasta elektro fizyoloji laboratuarına alınarak, radyo frekans enerjiyle ısıtma suretiyle yakılarak sonlandırıldı. İşlem sırası ve sonrasında herhangi bir problem gelişmeyen hastaya poliklinik kontrolü önerilerek şifa ile evine gönderildi.

Yaklaşık iki yıldır kalp çarpıntı/aritmik kalp hastalıkları şikâyeti üzerine Hastanemiz Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. İbrahim Halil Altıparmak ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Beğenç Taşcanov ekibi tarafından kalbin üst bölmesi denilen kulakçıklarından kaynaklanan (supraventriküler taşikardilere) kalp hızlanmalarına yönelik kataterle sonlandırma (EPS ve ablasyon) işlemlerini başarılı şekilde yapıldı. Kalbin alt kısmından kaynaklanan ölümcül aritminin sonlandırılması işlemi uygulaması ilimizdeki ilk VT ablasyonu vakası olması açısından önemlidir.

Harran Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Aritmik laboratuarında yapılan başarılı işlemler ilimiz ve çevresindeki hastaların dışarı sevkini önemli şekilde azaltmıştır. Hastaneye başvuran hastalarımızın olumlu geri dönüşleri de ayrıca memnuniyet vericidir. Diğer müjdeli haber de yakın zamanda alacağımız 3 boyutlu haritalama kateterlerinin kullanılacak olması ile daha zorlu vakaların tanısı konulacak ve tedavileri başarıyla yapılması olacaktır.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek, Hastanemizde Kardiyolojide sağlanan başarıdan dolayı da kardiyoloji ekibini tebrik ediyorum. Bu operasyonun başarıyla sonuçlanması oldukça önemli bir adım olduğunu dile getiren Başhekim Güzelçiçek, "artık bu tür vakaları hastanemizde şifaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda büyük emek sarf eden Kardiyoloji ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Hastamız da sağlığına kavuşarak taburcu edildi, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.