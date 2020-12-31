Son dakika haberi: Koronavirüsün büyük bir etkisi daha ortaya çıktı!

Artan kanıtlar, koronavirüsün bazı enfekte hastalarda ciddi psikotik ataklara neden olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, New York'ta dört çocuklu bir annenin çocuklarının korkunç bir şekilde öldürüldüğünü gördüğünü söyleyen bir vaka da dahil olmak üzere, Covid-19 kaynaklı birçok aşırı psikoz vakası tespit ettiler. Uzmanlar, daha önce hiç ruh sağlığı sorunu yaşamamış ve daha önce psikiyatrik geçmişi olmayan Covid-19 hastalarının virüse yakalandıktan haftalar sonra şiddetli semptomlar geliştirdiğini belirtti. Virüsün beyinle ilgili etkilerinin vücudun bağışıklık sistemi tepkisine ve vasküler sorunlara bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülenler arasında.
"NÖROTOKSİNLERİN BEYNE ULAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"
Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Dr. Vilma Gabby, New York Times'a yaptığı açıklamada bağışıklık aktivasyonuna reaksiyon gösteren nörotoksinlerin bazıları, kan-beyin bariyeri yoluyla beyne gidebileceğini ve bu hasarı tetikleyebileceğini belirtti. University College London Hospital (UCLH) uzmanlarına göre, 55 yaşındaki İngiliz kadın başlangıçta ateş, öksürük, nefessizlik, koku ve tat alma kaybı gibi tipik Covid-19 semptomları ile hastaneye kaldırılmıştı. UCLH Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi'nden bilim insanları, oksijen ve intravenöz sıvılar verildikten iki gün sonra taburcu edildiğini bildirdi.
Ancak taburcu edilmesinin ardından tuhaf davranışlar göstermeye başlayan kadın, ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Araştırmacılar vaka raporlarında, kedisinin aslan olduğunu düşündüğü ve sağlık görevlisinin çantasından atlayan maymunların gördüğüne dair hayvan görsellerine ait halüsinasyonlar kaydedildi. Üstelik kadın acil servise başvurduğunda kafası karışık, telefonunun erişim kodunu hatırlamıyor ve kendisinin cennette olduğunu belirtmişti. Ayrıca, renk sembolizmi içeren paranoyak sanrıları da tanımladı ve bu sayede kırmızı rengi, onu öldürmeye çalışan insanlara atfetmişti.
En önemlisi, akıl hastalığı öyküsü yoktu ve ailesinde nörolojik veya psikiyatrik hastalık öyküsü yoktu.
"DAHA ÖNCE PSİKOLOJİK SORUNU OLMAYANLARDA GÖRÜLÜYOR"
ABD'de kaydedilen vakalardan birinin, çocuklarının kaçırılacağı korkusuna sahip 36 yaşındaki bir kadının sanrılarının öncelikle partnerine yönelik olduğunu ve çocuklarının güvenliğine, kişisel mali durumlarına odaklı olduğu bildirildi. Semptomları, çocuklarının kaçırılmasını önlemek için yerel bir fast food restoranından geçirmeye çalışmasıyla doruğa ulaştı ve ilk müdahale ekiplerine haber verilerek hastaneye kaldırıldı.
New York'taki başka bir kadın ise "kötü ruhların" evini işgal etmesi nedeniyle paniğe kapılınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. New York Amityville'deki South Oaks Hastanesi'nden Dr. Hisam Goueli'ye göre hastaneye kaldırıldıktan sonra dört gün boyunca ağladığını belirtti.
Başka bir kadın ise New York'ta kendisine kendisini ve çocuklarını öldürmesini söyleyen bir ses duyduğunu söylemesi ile hastaneye kaldırıldı. Bu vaka ise ilkbaharda enfekte olduktan sonra virüsten ancak hafif fiziksel semptomlar yaşamıştı ve hiçbir zaman psikiyatrik semptomları veya ailesinde akıl hastalığı öyküsü olmamıştır. Bu vakayı da tedavi eden Dr. Goueli, başlangıçta koronavirüsün kadının psikolojik semptomlarıyla bağlantılı olup olmadığından emin olmadığını fakat ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü vaka da geldiğinde artık bir şeyler olduğunu düşündüklerini belirtti.
"COVİD-19 VE PSİKOTİK ATAKLAR İLİŞKİLENDİRİLDİ"
Yılın başlarında ortaya konulan bilimsel raporlar, Covid-19 enfeksiyonunu psikotik ataklarla ilişkilendirdi. Ekim ayında İspanya'da yapılan bir araştırma, psikotik semptomları olan ve daha önce psikoz öyküsü olmayan yeni koronavirüs ile enfekte olmuş 10 hasta tespit etti. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinden taburcu edilen hastalarda Covid-19 kaynaklı psikotik belirtilerin daha sık görüldüğü de bildirildi.
Ağustos ayında bir İtalyan ekip ise, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların yarısından fazlasının daha sonra bir psikiyatrik bozukluk geliştirdiğini bildirdi. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nden toplam 402 koronavirüs hastası, virüsün beyin üzerindeki uzun vadeli etkilerini görmek için yapılan bir araştırma projesinin parçası olarak değerlendirildi. Hastaneden ayrıldıktan bir ay sonra, çok sayıda insanın travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), anksiyete, uykusuzluk veya depresyondan muzdarip olduğu ortaya çıktı. Çalışmanın uzmanlarından biri olan Francesco Benedetti, hastalığın neden olduğu iltihabın psikiyatrik düzeyde de yansımaları olabileceğinin anlaşıldığını belirtti. 14 bilimsel çalışmanın incelenmesi sonucunda psikozla yaşayan insanların MERS, SARS, COVID-19 ve domuz gribi de dahil olmak üzere bir salgından nasıl etkilendiğini değerlendirildi. Bir uzman ise koronavirüs enfeksiyonlarının yüksek olduğu yerlerde sorunun daha yaygın olabileceğini öne sürdü.