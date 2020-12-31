Son dakika haberi: Koronavirüsün büyük bir etkisi daha ortaya çıktı!

New York'taki başka bir kadın ise "kötü ruhların" evini işgal etmesi nedeniyle paniğe kapılınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. New York Amityville'deki South Oaks Hastanesi'nden Dr. Hisam Goueli'ye göre hastaneye kaldırıldıktan sonra dört gün boyunca ağladığını belirtti.

Başka bir kadın ise New York'ta kendisine kendisini ve çocuklarını öldürmesini söyleyen bir ses duyduğunu söylemesi ile hastaneye kaldırıldı. Bu vaka ise ilkbaharda enfekte olduktan sonra virüsten ancak hafif fiziksel semptomlar yaşamıştı ve hiçbir zaman psikiyatrik semptomları veya ailesinde akıl hastalığı öyküsü olmamıştır. Bu vakayı da tedavi eden Dr. Goueli, başlangıçta koronavirüsün kadının psikolojik semptomlarıyla bağlantılı olup olmadığından emin olmadığını fakat ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü vaka da geldiğinde artık bir şeyler olduğunu düşündüklerini belirtti.

"COVİD-19 VE PSİKOTİK ATAKLAR İLİŞKİLENDİRİLDİ"

Yılın başlarında ortaya konulan bilimsel raporlar, Covid-19 enfeksiyonunu psikotik ataklarla ilişkilendirdi. Ekim ayında İspanya'da yapılan bir araştırma, psikotik semptomları olan ve daha önce psikoz öyküsü olmayan yeni koronavirüs ile enfekte olmuş 10 hasta tespit etti. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinden taburcu edilen hastalarda Covid-19 kaynaklı psikotik belirtilerin daha sık görüldüğü de bildirildi.

Ağustos ayında bir İtalyan ekip ise, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların yarısından fazlasının daha sonra bir psikiyatrik bozukluk geliştirdiğini bildirdi. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nden toplam 402 koronavirüs hastası, virüsün beyin üzerindeki uzun vadeli etkilerini görmek için yapılan bir araştırma projesinin parçası olarak değerlendirildi. Hastaneden ayrıldıktan bir ay sonra, çok sayıda insanın travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), anksiyete, uykusuzluk veya depresyondan muzdarip olduğu ortaya çıktı. Çalışmanın uzmanlarından biri olan Francesco Benedetti, hastalığın neden olduğu iltihabın psikiyatrik düzeyde de yansımaları olabileceğinin anlaşıldığını belirtti. 14 bilimsel çalışmanın incelenmesi sonucunda psikozla yaşayan insanların MERS, SARS, COVID-19 ve domuz gribi de dahil olmak üzere bir salgından nasıl etkilendiğini değerlendirildi. Bir uzman ise koronavirüs enfeksiyonlarının yüksek olduğu yerlerde sorunun daha yaygın olabileceğini öne sürdü.