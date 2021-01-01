Bilim Kurulu üyesi açıkladı! "Aşının etkinliğinin en yüksek düzeyde olması için..."

Yüksek bağışıklık antikor düzeyi, bulaşıcılığı da engelleyebilir. Bunlar bizim için olan avantajlar. Aşı 1'inci dozdan sonra da bağışık yanıt oluşturuyor; ama asıl istediğimiz etki 2'nci dozdan sonra oluşan etkilerdir. Bu şemalar bizi ne kadar uzun süre koruyacak; şu anda onu bilmiyoruz. Amacımız uzun süreli bir koruma sağlamasıdır. Diğer aşılarda da bunu bilmiyoruz. Faz 3 çalışması dediğimiz çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde geçen hafta ara verisi açıklanmış çalışmalar da devam edecek."