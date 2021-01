Günde 10 kutu gazlı içecek içiyordu! İnanılmaz değişim! Kısa sürede böyle kilo verdi...

EN AZ ON KUTU GAZLI İÇECEK İÇİYORDU

Kahvaltıyı atlamasına rağmen Joseph, her gün paket yemek yediğini ve en az on kutu gazlı içecek içtiğini belirtti. Bu paket yiyeceklerin yanı sıra cips, kek ve dondurma paketleri de yeme düzenine dahil oldu. Joseph, çeşitli antrenmanları denediğini ve hatta kilo vermek için Zayıflama Dünyası adı verilen bir programa katıldığını belirtti. Fakat kendisini orada yalnız hissettiğini ve programdaki "tek adam" olduğu için öne çıktığını söyledi. Kilosu geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini ve bu kiloları vermek için her şeyi denediğini sözlerine ekledi.