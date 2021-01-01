Günde 10 kutu gazlı içecek içiyordu! İnanılmaz değişim! Kısa sürede böyle kilo verdi...

Yaptığı diyetle kısa sürede inanılmaz bir değişim yaşayan Joseph Ruthven'ın kilo verme süreci şaşkına çevirdi. Her gün dışarıdan yemek paket sipariş eden ve günde 10 kutu gazlı içecek tüketen Joseph Ruthven, artık aldığı kiloların farkına varana dek bir yıl öncesine göre 18 kilo almıştı. Geçtiğimiz 12 ay boyunca diyetini günde 7000 kaloriden 700'de düşürdü ve kısa sürede büyük bir değişim yaşadı. West Yorks Bradford'dan Joseph Ruthven, mutsuz olduğu için yemek yediğini yemek yediği için daha fazla kilo alması nedeniyle daha da mutsuz olduğunu ve bunun bir kısır döngüye dönüştüğünü anlattı. Daha genç olduğu dönemlerde normal kilolarda olduğunu ve okulda hem futbol hem de ragbi oynadığı hareketli bir yaşamının olduğunu söyledi.
HER GÜN KEBAP, PATATES VE BÜYÜK PİZZA...
Ancak kötü yemek yeme alışkanlıklarının başladığı bu dönemde her gün bir kebap ve patates ya da büyük pizza yemeyi bağımlılık haline getirmişti. Kilo alımı ilk başta genç ve aktif olduğu için yavaş olsa da ancak 25 yaşında bir ofiste çalışmaya başlamasının ardından aldığı kilolar kontrolden çıkmaya başladı.
EN AZ ON KUTU GAZLI İÇECEK İÇİYORDU
Kahvaltıyı atlamasına rağmen Joseph, her gün paket yemek yediğini ve en az on kutu gazlı içecek içtiğini belirtti. Bu paket yiyeceklerin yanı sıra cips, kek ve dondurma paketleri de yeme düzenine dahil oldu. Joseph, çeşitli antrenmanları denediğini ve hatta kilo vermek için Zayıflama Dünyası adı verilen bir programa katıldığını belirtti. Fakat kendisini orada yalnız hissettiğini ve programdaki "tek adam" olduğu için öne çıktığını söyledi. Kilosu geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini ve bu kiloları vermek için her şeyi denediğini sözlerine ekledi.
"SONUNDA TIBBİ YARDIM ALDI"
Joseph, sonunda bir hastaneye başvuru yaptı ve tıbbi danışmanın tavsiyesi ile mide baypası olmaya karar verdi. Bu operasyonun ardından hayatının değiştiğini belirten Joseph, kendisini hiç bu kadar mutlu hissetmediğini söyledi. Mide baypası, daha az yemekle daha hızlı doymanı sağlaması sayesinde daha az kalori almayı da kolay hale getiriyor. Böylece daha ilk haftada yüksek miktarda kilo veren Joseph, yalnızca yaşadığı operasyonla kalmadı ve yaşam stilini ve yeme düzenini de tamamen değiştirdi. Artık her gün sağlıklı beslenen Joseph, aynı zamanda haftada 5 gün spor salonuna gitmeye başladı. Tüm bunların sonucunda Joseph Rutven, kimsenin mutlu olduğu için bu kadar çok yemediğini ve erkeklerin ruh sağlığının bir tabu olması nedeniyle kendilerini etkileyen şeyleri konuşmadıklarını ve tüm bunların sonucunda da kötü yönde etkilendiklerini belirtti.