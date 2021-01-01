Günde 10 kutu gazlı içecek içiyordu! İnanılmaz değişim! Kısa sürede böyle kilo verdi...

Yaptığı diyetle kısa sürede inanılmaz bir değişim yaşayan Joseph Ruthven'ın kilo verme süreci şaşkına çevirdi. Her gün dışarıdan yemek paket sipariş eden ve günde 10 kutu gazlı içecek tüketen Joseph Ruthven, artık aldığı kiloların farkına varana dek bir yıl öncesine göre 18 kilo almıştı. Geçtiğimiz 12 ay boyunca diyetini günde 7000 kaloriden 700'de düşürdü ve kısa sürede büyük bir değişim yaşadı. West Yorks Bradford'dan Joseph Ruthven, mutsuz olduğu için yemek yediğini yemek yediği için daha fazla kilo alması nedeniyle daha da mutsuz olduğunu ve bunun bir kısır döngüye dönüştüğünü anlattı. Daha genç olduğu dönemlerde normal kilolarda olduğunu ve okulda hem futbol hem de ragbi oynadığı hareketli bir yaşamının olduğunu söyledi.

HER GÜN KEBAP, PATATES VE BÜYÜK PİZZA...

Ancak kötü yemek yeme alışkanlıklarının başladığı bu dönemde her gün bir kebap ve patates ya da büyük pizza yemeyi bağımlılık haline getirmişti. Kilo alımı ilk başta genç ve aktif olduğu için yavaş olsa da ancak 25 yaşında bir ofiste çalışmaya başlamasının ardından aldığı kilolar kontrolden çıkmaya başladı.