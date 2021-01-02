Aşırı kilo kaybı sonrası yüz estetiği neler yapabiliriz?

Aşırı kilo kaybeden hastalardaki tüm vücutta olan değişimleri birkaç haftadır anlamaya çalışıyor ve neler yapabileceklerimizi tartışıyoruz. Tüm vücudumuzda olan değişim yüzümüze de yansıyor. Burada temel sorun, yağ dokusu kaybı nedeniyle incelen yüz hatlarımız, aşağı doğru yer değiştirmiş yumuşak dokularımız ve derideki sarkıklık. Bu değişim bazen o kadar çok olur ki, aşırı kilo kaybeden, mide küçültme ameliyatı olan hastalar bazen yaşlarının çok ötesinde bir görünüm gösterirler; gerçekte genç ve orta yaş grubu içinde olmalarına rağmen.



Üst 1/3 yüz bölgesi



BU bölgede kaslar, alın, üst göz kapakları bulunur. Bu bölgenin merkezi ve değişimin en çok olduğu yer kaşların pozisyonudur. Kaşlar ne kadar aşağıya inerse o kadar yorgun, mutsuz ve uykusuz görüntü ortaya çıkar. Kaşların yerçekimi etkisi ile üst göz kapaklarının üstüne yıkılması ile durum daha da kötüye gider. Kaş ve üst kirpik arası mesafe giderek kısalır. Genellikle hastalar bunu üst göz kapağındaki fazlalık ve sarkma şeklinde ifade ederler. Gerçekte ise esas problem aşağıya yığılmış kas dokusudur. Biz muayene sırasında çoğu hastada elimizle alın ve kaşları normal yerine getirdiğimizde, yani elimizle yukarı kaldırdığımızda göz kapaklarındaki görünümün düzeldiğini ve kapaktaki fazlalığın ortadan kalktığını hemen görebiliriz. Ameliyattan önce bu testin mutlaka yapılması ve gerçek problemin kaynağının bulunması gerekir. Çünkü kaşların düşük olması nedeniyle ortaya çıkan göz kapaklarındaki bolluk, kaş pozisyonu düzeltilmeden yapılırsa bu daha önce belirtilen yorgun ve üzgün görüntü geçmeyecek, dolayısı ile hasta mutlu olmayacaktır. Bölge bir bütün olarak ele alınmalıdır ve tüm estetik ünitlerin bir denge ile birbirlerine uyum sağlaması esastır. İşte estetik plastik cerrahların yaptığı da budur.





NELER YAPABİLİRİZ?



Kaşların doğru pozisyona alınması, temporal lift (şakak germe) ve alın germe ameliyatları ile olur. Ameliyatta, saçlarımızın arasında bırakılacak birkaç ince çizgi ile derinde yüz boyunca devam eden bir zar tabakası daha yukarı olması gereken yere birkaç noktada tespit edilir. Yüz derisi ile beraber yer çekiminin tam tersi yönünde bir germe işlemi uygulanır. Saçların arasında bırakılan bu izler kolaylıkla gizlenebilir. İşlemi yaparken saçları traş etmeyiz, hastanın saçlarını kesmeyiz. Temel prensip deri altında derinde yer alan yüzümüzün fasya tabakasını çekerek üzerindeki derinin ve dokuların yer değiştirilmesidir. Ben bunu 'Halıyı çekiyoruz' şeklinde tanımlarım, böylece halı üstündeki sehpa da onunla beraber gelecektir. Sadece sehpayı çekmek yeterli ve uzun süreli bir etki sağlamaz. Bu ameliyat endoskopik de yapılabilir. Temporal lift dediğimiz şakak germe ameliyatı ile kaşlar yukarı ve yanlara doğru gerilirken tüm yüzde de bir iyileşme, sarkıkların düzeltilmesi etkisi de görülür. İleri derecede sarkması olan bazı hastalarda tam veya kısmi yüz germe ameliyatları gerekebilir. Her hastanın ihtiyacının farklı olduğunu unutmamak gerekir. Büyük bir şans olarak mide küçültme ameliyatı olan çoğu olguda yüzlerde bozulma daha az olmaktadır.



Orta 1/3 yüz bölgesi



ALT göz kapağı, üst çene, dudaklar ve yanakları içeren bu bölgede asıl sorun, ağız köşelerine olan aşağı doğru derinin yığılması ve bolluğudur. Aynı zamanda alt göz kapağı altında ve yanaklarda çukurlaşma da sorun olabilir. Burada yer çekiminin etkisi ile bollaşmış derinin aşağı kayması ve göz altındaki volüm eksikliği yine hastanın bulunduğu yaşın daha ötesinde görünmesine yol açar.



NELER YAPABİLİRİZ



Hastadakideformite bu bölgede çoksa, aşağı doğru yer değiştirmiş yumuşak dokular orta yüz germe ameliyatı ile normal yerine iade edilerek göz altında oluşan çukur doldurulur, daha genç ve dinamik görüntü sağlanır. Sarkma düzeltilip aynı zamanda volüm eksikliğini de yerine koymak mümkün olmaktadır. Alt göz kapağı ve orta yüz germe ameliyatlarının dışında bu bölgeye gerektiğinde desteklemek için yağ enjeksiyonları ve dolgular da yapılabilir.



Alt 1/3 yüz bölgesi ve boyun



BU bölge en çok etkilenen yer olabilir. Özellikle ağız köşeleri, çene bölgesindeki sarkıklık ve boyun derisinde üç boyutlu sarkıklık bazen o kadar fazla olabilir ki, hastaya yüz boyun germe ameliyatı yapmak zorunda kalabiliriz. Burada da konsept aşağı doğru yer değiştirmiş olan yumuşak dokuların yerine iadesi ve sarkmış, bollaşmış olan fazla derinin çıkartılması ve alttaki iskelet yapısı ile birlikte, hastanın yüzüne yansımış olan daha ileri yaş ve negatif etkilerin ortadan kaldırılmasıdır.



NELER YAPABİLİRİZ?



Boyun germe ameliyatı sıklıkla bu hastalarda gerekir. Problemin her yönde olduğunu unutmamak lazımdır. Bollaşmış derinin yanlara doğru alınması, kulak arkasında izlerin saklanması, boyun çukurunun tekrar ortaya çıkarılması, genç ve dinamik bir görünüm sağlayacaktır. Bazen çene ucuna yapılan dolgu ve protez işlemleri de boyundaki genç ve güzel görüntüyü destekler.



SORUN CEVAPLAYALIM



25 yaşındayım. İki sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 37 kilo verdim. Benim sorunum karnım, bacak içlerim, kollarım ve boynum. Boynum çok sarkık ve çok dikkat çekiyor. Yaz gelmeden sorunumu çözmek istiyorum. Ne yapabiliriz?

Bazı genç hastalarda boyun problemi gerçekten rahatsız edici olabilir. Ancak 360 derece çepeçevre merkez ameliyatını önce olmanız, önce büyük yükten kurtulmanız, hem sağlık hem de pek çok estetik bölgeyi aynı anda düzeltmesi açısından önemli. Genellikle hastalar yüz ve boyun ameliyatlarından önce izlerini daha kolay gizleyebilecekleri vücut ameliyatlarını olmayı tercih ederler. Bu size cesaret, bize ise ameliyat izlerinizin nasıl kalacağı konusunda bilgi verir. Muhtemelen boyundaki probleminiz bir boyun germe ameliyatı ile çözülecektir. Yüzünüzün bir bütün olarak değerlendirilmesi ve hangi çözümün sizin için uygun olacağı ancak detaylı bir muayene ile size özel olarak ortaya konabilir.

MURAT TOPALAN'LA