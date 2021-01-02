Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Çin'de yapılan corona virüs aşısı rakamını açıkladı!

'ÇİN'DE 700 BİN DOZ UYGULANDI'



Prof. Dr. Tezer, Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği aşının güvenirliğine ilişkin tartışmalarla ilgili de şöyle dedi:



"Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Çin'de yaklaşık 700 bin dozda uygulandığını biliyoruz. Bunlar Çin'de acil kullanım izinlerine bağlı olarak kullanıldı. Ancak Çin de ülkemizdeki verileri çok dikkatle ve merakla bekliyor. Çünkü Çin'de şu anda Faz3 çalışmaları yapılamıyor. Neden? Çin'de Mayıs ayından beri hastalık yok. Faz3 çalışması yapıp ruhsat alınabilmesi için hastaya ihtiyaç var; ama Çin'de koronavirüs hastası, Covid-19 dolaşımı yok. Yani aşı yapıp aşının etkinliğini görebilmek için hastaların olması gerekiyor. Bu aşılı kişilerin temas etmesi gerekiyor. Şu durumda aşı yapsalar yüzde 100 etkinliği çıkar."