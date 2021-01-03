Kronik hastalığı olanlar için hayati önem taşıyor!

Dünyanın savaştığı Covid-19 virüsünün her kesim insanı özellikle kronik hastalıkları olan bireyleri etkilediğini belirten Şahin, dünyada şu ana kadar yaklaşık 70 milyon kişinin enfeksiyonu geçirdiği ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

"VİRÜSÜN ÖZELLİKLE AKCİĞERDE MEYDANA GETİRDİĞİ HASARLAR..."

Prof. Dr. İbrahim Şahin, korona virüsünün akciğerlerdeki bazı proteinlere tutunduğunu, dolayısıyla virüsün özellikle akciğerde meydana getirdiği hasarlar sebebiyle diğer virüslerden ayrıldığını vurguladı. Covid- 19'un daha çok nefes yoluyla bulaştığını ifade eden Dr. Şahin, ağızdan çıkan tükürükle bulaşan virüslerin havada bir süre asılı kalabildiğinin altını çizdi. Şahin, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, kanser gibi rahatsızlıkları olan ve ileri yaş düzeyinde olan kişilerin Covid-19 virüsünden kaynaklanan enfeksiyonu ağır geçirme ihtimallerinin ve ölüm risklerinin arttığını vurguladı.

İLAÇLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Diyabet ve kronik hastalığı olan kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Şahin, kronik hastaların bol su içerek beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı ve ilaçlarını eksiksiz şekilde kullanmaya özen göstermelerinin hayati önem taşıdığını belirtti.