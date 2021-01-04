Adaçayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Adaçayı nasıl demlenir, içilir?

Adaçayı, Akdeniz Bölgesi'nde oldukça yaygın olarak üretilen bir bitkidir. İçinde insan sağlığına iyi gelen asitler yer alır. Bunlardan biri ise rozmarinik asittir. Geçmiş dönemlerde ilaç yerine kullanılarak faydası fazlaca görülmüştür. Aynı zamanda adaçayının hafızayı güçlendirme gibi bir özelliği de bulunmaktadır. Adaçayının nasıl demlendiğini ve neye iyi geldiğini sizler için hazırladık. Adaçayı nasıl demlenir, neye iyi gelir? Beraber inceleyelim…

ADAÇAYI BİTKİSİ

Adaçayı bitkisinin anavatanı Güney Amerika olarak bilinmektedir. Yaprakları kokuludur kenarları ise tırtıklıdır. Mavi renkte çiçekleri bulunur. Yararlı bitkiler arasında yer almaktadır. Faydalı olduğu içinde oldukça üretilmektedir. Adaçayının kurutulmuş olan yaprakları ortalama yıl boyunca kullanılmaktadır. Nemli ortamları severler. Adaçayı ülkemizde ise Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilir.

ADAÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Adaçayının insan sağlığına birçok etkisi bulunmaktadır. İşte, adaçayının faydaları…

Depresyona iyi gelir,

Zararlı toksinleri vücuttan atar,

Beyin fonksiyonlarını çalıştırır,

Bronşit ve astım gibi hastalıklara iyi gelir,

Karaciğeri temizler,

İdrar yolu enfeksiyonunda tedavi yöntemi olarak kullanılır,

Terleme miktarını azaltır,

Sinir, stresi azaltır,

Sinirli kişileri sakinleştirir,

Menepozu hafifletir,

Saçların geç beyazlamasına iyi gelir,

Hafızaya iyi gelir,

Alzheimere iyi gelir,

Kan şekerini düşürür,

Diş eti iltihaplanmasına iyi gelir,

Ağız bölgesinde oluşan yaralara iyi gelir,

Stres sonucu oluşan baş ağrısına iyi gelir,

Safra kesesini çalıştırır,

Gargara olarak kullanılır,

Boğaz ağrısını hafifletir,

Yaşlanmayı önler,

Selüliti azaltır,

Sindirim sistemine iyi gelir,

İshali önler,

Cilde parlaklık verir,

Ciltte oluşan çatlaklara iyi gelir,

İdrar söktürür.

ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?

Adaçayı her konuda insan sağlığına iyi gelmektedir. Bu yüzden tüketilmesi gereken bir bitki olarak anılmaktadır. Adaçayının nasıl yapıldığını bilmeyenler için adaçayı demlemenin nasıl olduğunu anlattık; yaklaşık on adet adaçayı yaprağını ya da kurutulan adaçayından bir tatlı kaşığı alarak cezveye koyun. Ardından bir buçuk bardak su ekleyerek ocakta kaynatın. Kaynayınca ocağı kapatın ve ortalama beş dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra adaçayını süzerek içebilirsiniz. Şeker koymak yerine de bal kullanabilirsiniz.

ADAÇAYI YAĞI

Adaçayı yapraklarından su buharı distilasyonu ile elde edilen saf uçucu yağ olarak bilinmektedir. Adaçayı yağının oldukça cilt temizlemede faydası bulunmaktadır. Cilde iyi geldiğinden de iltihapları giderir. Sivilce oluşumunu önler. Alnınıza bu yağı sürdüğünüzde baş ağrınızı geçirir. Rahim ve yumurtalık kanserinden de korumaktadır. Vajinal mantar rahatsızlığında birebir çözüm yoludur. Ağrı kesici özelliği olduğu için bel ağrılarına oldukça iyi gelmektedir. Hücrenin yenilenmesiyle yaraları iyileştirir. Kilo vermede de ödem attırarak bir çözüm yoludur.

ADAÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Adaçayı kişilerin cilt bakımında, hastalıklardan korunmasında, saç bakımında ve daha birçok konuda kişiye iyi gelmektedir. İşte, adaçayının insan sağlığına iyi geldiği noktalar…

Kış döneminde kullanılırsa gripten ve soğuk algınlığından korur,

Hasta olduğunuz dönem içerisinde iyileşme sürecini kolaylaştırır,

Sakinleştirici özelliği vardır,

Bazı kişilerde uyku yapar,

Cildinizi yumuşatır,

Cilde parlaklık verir,

Cilt problemlerinde kullanılır,

Kızarıklık ve dökülme gibi problemlerde kullanılır,

Yaralara iyi gelir,

İç organlarda oluşan iltihabı önler,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Dişleri beyazlatır,

Öksürüğü azaltır,

Adet ağrısına iyi gelir,

Kepeklenmeyi önler,

Saç derisini besler,

Egzamaya iyi gelir,

Sivilcelere iyi gelir,

Saça hacim verir,

Saçların kırılmasını önler,

Ciltteki gözenekleri küçültür,

Sivilce izlerine iyi gelir,

Cildin sağlıklı görünmesini sağlar.

ADAÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Adaçayı düzenli ve uygun miktarda tüketildiği taktirde kişiyi tok tutar. Ve yağ yakıcı özelliği bulunduğu içinde adaçayı zayıflatır. Sindirim sistemini hızlandırması da zayıflamada büyük bir etken olarak bilinmektedir. Ancak, zayıflatıyor diye ölçüsünü ve miktarını kaçırmamalısınız. Yararlı olacakken zararlı olmasına yol açabilir. Ölçüsünü dikkate alınarak içilmesi gerekmektedir.

ADAÇAYI TÜTSÜSÜ

Adaçayının dallarını toplayıp iple bağlayın. Bir kaba veya kaseye koyun. Adaçayının ucundan yakmaya başlayın ve üfleyerek yayılan alevi söndürün. Alevin sönmesinin ardından ise adaçayını evinizde istediğiniz bir bölgeye koyunuz. Pencereleri de açın. Böylelikle evinizde oluşan negatif enerjiler dışarı çıkacak temiz enerji ise evinize girecektir. Adaçayı ile tütsü yapmak negatif enerjiyi çıkarır, sakinleştirir, mikrobu kırar.

ADAÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Adaçayı, kadın sağlığı açısından uygun olan doğal kaynak olarak bilinir. Adet dönemlerinde ağrıyı hafifletir, iltihabı ve sıvı kaybını azaltır. Bundan dolayı da adaçayı adet söktürür.

EMZİREN ANNELER ADAÇAYI İÇEBİLİR Mİ?

Emziren anneler ve hamileler adaçayı içmemelidir. Çünkü rahim kaslarını gevşeterek düşük riskini arttırır. Emziren anneler için ise sütün kalitesini düşürür. Bu bilgi sadece kadınlar için geçerli değildir. Erkekleri de kapsar. Çocuk sahibi olmak isteyen eşler iki taraflı olarak bu duruma dikkat etmelidir.

ADAÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Adaçayı günde iki kere tüketilebilir. Daha fazla tüketim yaparsanız adaçayının zararlarından etkilenme olasılığınız oldukça yüksektir. Vücudunuzda ki miktarları dengeleyip o dengeyi aşmamak için fazlalıktan kaçınınız.

ADAÇAYI ÇOCUKLARA İÇİRİLİR Mİ?

Adaçayı östrojen (kadınlık hormonu) içerdiğinden dolayı iki yaş altındaki çocuklara içirilmemelidir.

ADAÇAYI TANSİYONA İYİ GELİR Mİ?

Adaçayının tansiyon yükseltici etkisi vardır. Bu nedenden dolayı adaçayı tansiyona iyi gelmez. Tansiyon hastaları adaçayı kullanmamalıdır. Ayrıca kalp çarpıntınız varsa da kullanmamalısınız.

ADAÇAYININ CİLDE FAYFALARI NELERDİR?

Birçok bitki çayının cilde faydası olduğu gibi adaçayının da cilde faydaları bulunmaktadır. Adaçayının cilde faydaları şunlardır;

Cildi sıkılaştırır,

Ciltte ki gözeneklerin küçülmesini sağlar,

Fresh görünüm kazandırır,

Kızarıklıkları giderir,

Döküntülerin oluşmasını engeller,

Egzamaya iyi gelir,

Mantara iyi gelir,

Sedefe iyi gelir,

Kaşıntıyı engeller,

Sivilcelere iyi gelir,

Aknelere iyi gelir,

Yüzde bulunan lekelere iyi gelir,

Selüloit oluşumunu engeller,

Vücutta ki toksinleri atar,

Cildin parlak görünmesini sağlar,

Cildi sağlamlaştırır,

Cildi güzelleştirir.

ADAÇAYININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Karaciğerde ve sinir sisteminde hasarlara yol açabilir,

Gebelik döneminde tüketilirse emzirmede olumsuzluklara yol açabilir,

Aşırı tüketildiğinde hormonların dengesini bozar,

Çok fazla östrojen içerir,

Tansiyon yükseltir,

Sürekli olarak ilaç kullananların içmemesi gerekiyor

Çocuk sahibi olmak isteyenlerin çok fazla tüketmemesi gerekir,

Kalp hastalığınız varsa günde iki bardaktan fazlası zararlı olur,

Rahim kaslarını gevşetir.

ADAÇAYI ZARARLARI NELERDİR?

Adaçayı ne kadar insan sağlığına yararlı olsa da elbette adaçayının zararları da bulunmaktadır. Özellikle hamilelerin ilk üç ayında adaçayını az ve temkinli kullanmaları gerekiyor. Çünkü düşük yapma riskini arttırır. Fazla içildiğinde emziren annelerin sütünün kalitesini düşürür. Gün içerisinde olmasının dışında fazla içilirse karaciğeri yorar ve sinir sistemine zarar verir. Hormonları bozar ve erkeklerde göğüslerin büyümesine neden olmaktadır. Çok sık içildiği taktirde erkeklerde sperm kalitesini düşürür ve cinsel isteği azaltır. Günde iki bardaktan fazla içildiğinde kalp çarpıntısı yapar. Tansiyonu yükseltir ve mide yanmasına sebep olur. Eğer gün içinde kan şekeriniz düşüyorsa adaçayını çok tüketmemelisiniz. Aksi taktirde kan şekeriniz düşer.