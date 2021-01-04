Adeta vücudun tozunu alıyor! İşte mucizevi gıda lahananın faydaları...

'ADETA VÜCUDUN TOZUNU ALIYOR"

Lahananın bağışıklık sistemini güçlendiren altın besinlerden olduğunu söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan ise, "Bağışıklık sistemini içerdiği antioksidan, vitamin ve minerallerle güçlendiriyor. Çok yüksek miktarda A, C, K vitaminleri, potasyum ve magnezyum içeriyor. Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var. Lahana adeta bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç. Yüksek oranda lif içerdiği için toksinlerin vücuttan atılması için çok önemli. Kabızlığın önlenmesinde, sindirim sıkıntısı yaşayan kişilerin sıkıntılarının aşılmasında etkili. Özellikle fonksiyonel tıpta lahanayı çok kullanıyoruz. Lakto fermente şeklinde turşuları hazırlanarak çok sıklıkla kullanılıyor. Vücudu baştan ayağa yenilediği için adeta vücudun tozunu alıyor. Fakat, tiroit rahatsızlığı olanların lahanayı haftada bir ya da iki seferden fazla tüketmemeleri önemli. Eğer bağırsaklarla ilgili sıkıntıyı gidermek için lahana kullanılıyorsa, fermente ya da lakto fermente haldeki lahana turşusunun tüketilmesi daha etkili olacaktır" diye konuştu.