Alıç sirkesi nasıl yapılır ve kullanılır? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

Alıç meyvesi dere kıyılarında, çayırlarda ve taşlık bölgelerde yetiştirilir. Birçok hastalığa karşı koruma sağlayan alıç meyvesi, görünüş olarak küçük elmaya benzetilmektedir. Sağlık açısından oldukça önemli bir yere sahip olan alıç meyvesi mayalandırılarak sirke haline getirilmektedir. Günden güne yaygınlaşan alıç sirkesini kendi imkanlarınız çerçevesinde evde hazırlayabilirsiniz. Alıç sirkesi nasıl yapılır ve kullanılır? Alıç sirkesinin faydaları ve alıç sirkesinin nasıl yapıldığınını her adımı ile hazırladık…

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Alıç sirkesinin insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Bu yüzden de her geçen gün alıç sirkesinin kullanımı çoğalmaktadır. Sizler için alıç sirkesinin ne işe yaradığını derledik.

Kötü kolesterolü düşürür,

İyi kolesterolü yükseltir,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Hastalıklardan korur,

Göğüs ağrısını hafifletir,

Ağrıları geçirir,

Kan basıncını dengeler,

Stresi azaltır,

İdrar söktürücü özelliği vardır,

Kabızlığa iyi gelir,

İshale iyi gelir,

Zayıflamaya etkendir,

Sağlıklı ve doğru kilo verdirir,

Cinselliği arttırır

Hafızayı kuvvetlendirir,

Kalp kasının sağlığına iyi gelir,

Damar sertliğine iyi gelir,

Damar bozukluklarını giderir,

Mideye iyi gelir,

Bağırsağa iyi gelir,

Bağışıklığı korur.

ALIÇ SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Alıç sirkesi yapmak için gerekli olan malzemeler:

1 kilo alıç

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 elma

1 çay bardağı elma sirkesi

Yarım yemek kaşığı toz şeker

2 Litre su

Alıç sirkesinin yapım aşamaları:

Büyük bir boyutta kavanoz ayarlayıp belirtilen ölçüdeki suyu kavanoza boşaltın.

Alıçları yıkayın ve suyunu süzün. Süzme işleminin ardından süzmüş olduğunuz alıçları suyun içine koyun.

Kestiğiniz elmaları de alıçların içine ekleyin.

Diğer tuz, şeker ve sirkeyi de ekleyip kavanozun kapağını sıkıca kapatıp çalkalamaya başlayın.

Karanlık ve serin bir yerde bekletin.

1520 gün sonra kavanozun içindeki alıçlar kavanozun dibine çöktüğünde sirkeniz hazır olacaktır.

ALIÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Alıç sirkesi nasıl içilir diye merak eden kişiler için, alıç sirkesini aç ya da tok karına istediğiniz gibi içebilirsiniz. Ancak günde iki kez olarak içecek iseniz arada sekiz saat olması gerekmektedir. Mesela öğlen saat on iki de içtiyseniz tekrar içmek için sekiz saat geçmelidir. İkinci kez olarak akşam sekizde içebilirsiniz. Günde ortalama bir iki kez kullanılabilir.