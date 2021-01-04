Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Burun tıkanıklığı özellikle rüzgarda kalınca ve soğuk havalar nedeni ile meydana gelmektedir. Kış aylarında karşılaştığımız soğuk algınlığı ve grip sonucunda da burun tıkanıklığı söz konusu olur. Bu durum kişinin nefes alışverişini zorlamaktadır. Soğuk algınlığına bağlı olan burun tıkanıklığı için evde doğal yöntemlerden faydalanarak burun tıkanıklığını en aza indirme imkanımız bulunmaktadır. Sizler için burun tıkanıklığına iyi gelen yöntemleri ve evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri detaylandırdık. Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer? Merak edenler için işte öneriler…

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Aldığınız ilaçlar burun tıkanıklığına bazı durumlar sonucunda fayda etmeyebilir. Burun tıkanıklığına iyi gelecek yöntemler arasında evde hazırlanması mümkün doğal ve bitkisel işlemler de yer almaktadır. İşte burun tıkanıklığına iyi gelecek yöntemler:

Uyurken yüksek yastıkla yatmak,

Zencefil çayı içmek,

Bol baharatlı sıcak sıvılar,

Bol su tüketimi,

Sıcak su,

Mentolle buğu yapmak,

Sıcak suyla duş almak,

Tuzlu su,

Zeytinyağı

Elma sirkesi,

Zencefil çayı,

Lavanta çiçeği,

Limon,

Deniz suyu

BURUN TIKANIKLIĞINA EN İYİ GELEN YÖNTEMLER NELER?

Burun tıkanıklığının nasıl geçecek sorusu için burun tıkanıklığına en iyi gelen yöntemler:

Soğan,

Buhar banyosu,

Karbonat,

Burun spreyi,

Karabiberli kaynar su

GECE BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ?

Gece uyumamıza engel olan burun tıkanıklığı psikolojik olarak da kişisi rahatsız eder. Normal nefes alışverişi en çok burundan olduğu için kişi rahat nefes alamayınca sorun teşkil eder. Burun tıkanıklığına neden olan etkenleri araştırarak siz de tedavi yoluna gidebilirsiniz. Bunun için burun tıkanıklığı nedenlerini aşağıda listeledik.

Burun polipleri

Mesleki astım

Gebelik

Uyku apnesi

Churg-Strauss sendromu

Tiroid bozuklukları

Mevsim geçişleri

Baharatlı yemekler

Burunda yabancı cisim

Hormonal değişiklikler

Grip,

Alerjik olmayan rinit

Yüksek tansiyon

Sinüzit

Nazal septum deviasyonu

Burun eti

Konka şişmeleri

Saman nezlesi

Alkol,

Sahip olunan alerjiler

Nezle, soğuk algınlığı

Gece burun tıkanıklığı nedenlerini daha iyi anlayabilmek için Kulak Burun Boğaz (KKB) doktoruna başvurarak yardım alabilirsiniz.