Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer? ?

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklarda yaşanan burun tıkanıklığını geçirmek için bitkisel ve doğal yöntemler olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle kış ayları ile birlikte vücut direnci güçsüz kalmaktadır. Eğer bir de düzenli ve sağlıklı beslenmiyorsanız hastalanma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu durumlarda burun tıkanıklığı gibi semptomlar da kaçınılmaz oluyor. Burun tıkanıklığına evde doğal ve bitkisel yöntemler ile çözüm bulabilirsiniz. Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer? Sorunun yanıtlarını hazırladık. ? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 11:40 Son Güncelleme: 4.1.2021 11:40 ABONE OL
Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Burun tıkanıklığı özellikle rüzgarda kalınca ve soğuk havalar nedeni ile meydana gelmektedir. Kış aylarında karşılaştığımız soğuk algınlığı ve grip sonucunda da burun tıkanıklığı söz konusu olur. Bu durum kişinin nefes alışverişini zorlamaktadır. Soğuk algınlığına bağlı olan burun tıkanıklığı için evde doğal yöntemlerden faydalanarak burun tıkanıklığını en aza indirme imkanımız bulunmaktadır. Sizler için burun tıkanıklığına iyi gelen yöntemleri ve evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri detaylandırdık. Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer? Merak edenler için işte öneriler…

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Aldığınız ilaçlar burun tıkanıklığına bazı durumlar sonucunda fayda etmeyebilir. Burun tıkanıklığına iyi gelecek yöntemler arasında evde hazırlanması mümkün doğal ve bitkisel işlemler de yer almaktadır. İşte burun tıkanıklığına iyi gelecek yöntemler:

  • Uyurken yüksek yastıkla yatmak,
  • Zencefil çayı içmek,
  • Bol baharatlı sıcak sıvılar,
  • Bol su tüketimi,
  • Sıcak su,
  • Mentolle buğu yapmak,
  • Sıcak suyla duş almak,
  • Tuzlu su,
  • Zeytinyağı
  • Elma sirkesi,
  • Zencefil çayı,
  • Lavanta çiçeği,
  • Limon,
  • Deniz suyu

BURUN TIKANIKLIĞINA EN İYİ GELEN YÖNTEMLER NELER?

Burun tıkanıklığının nasıl geçecek sorusu için burun tıkanıklığına en iyi gelen yöntemler:

  • Soğan,
  • Buhar banyosu,
  • Karbonat,
  • Burun spreyi,
  • Karabiberli kaynar su

GECE BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ?

Gece uyumamıza engel olan burun tıkanıklığı psikolojik olarak da kişisi rahatsız eder. Normal nefes alışverişi en çok burundan olduğu için kişi rahat nefes alamayınca sorun teşkil eder. Burun tıkanıklığına neden olan etkenleri araştırarak siz de tedavi yoluna gidebilirsiniz. Bunun için burun tıkanıklığı nedenlerini aşağıda listeledik.

  • Burun polipleri
  • Mesleki astım
  • Gebelik
  • Uyku apnesi
  • Churg-Strauss sendromu
  • Tiroid bozuklukları
  • Mevsim geçişleri
  • Baharatlı yemekler
  • Burunda yabancı cisim
  • Hormonal değişiklikler
  • Grip,
  • Alerjik olmayan rinit
  • Yüksek tansiyon
  • Sinüzit
  • Nazal septum deviasyonu
  • Burun eti
  • Konka şişmeleri
  • Saman nezlesi
  • Alkol,
  • Sahip olunan alerjiler
  • Nezle, soğuk algınlığı

Gece burun tıkanıklığı nedenlerini daha iyi anlayabilmek için Kulak Burun Boğaz (KKB) doktoruna başvurarak yardım alabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evde doğal ve bitkisel yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA