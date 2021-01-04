COVID-19 hastaları 15 adımda akciğer sağlığını koruyabilir

Solunum ve kalp fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesiyle hastaların yaşam kalitesinin de düştüğünü belirten Fizyoterapist Ezgi Filiz, "Biliyoruz ki bununla birlikte hastaların yaşam kalitesi düşüyor. İşte bu sırada devreye fizik tedavi giriyor. Biz Fizyoterapistler hastalığın akut döneminde, pulmoner rehabilitasyon tedavisi adı altında gerekli pozisyonlama teknikleriyle akciğerlerdeki oksijenizasyonun artırılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte Uzun süre yatışa bağlı immobilizasyon yani hareketsizliğin yarattığı kas ve islelet sıkıntılarını klinik durumun elverdiği oranda ortadan kaldıran fizyoterapi ve rehabilitasyon programları uyguluyoruz. Hastalıktan sonra ki dönemde kişilerin solunum, kalp, kas, iskelet ve fonksiyonel yetersizlikleri göz önünde bulundurularak düşük ve orta şiddette egzersiz programına dahil ediyoruz. Covid -19 ile düşen yaşam kalitesini Fizyoterapi programlarıyla maksimum seviyeye çıkarıp kişileri günlük yaşama adapte ediyoruz" diye konuştu.

SOLUNUM EGZERSİZLERİ

1. Rahat bir pozisyonda oturun burnunuzdan çiçek koklar gibi nefes alın daha sonra mum üfler gibi dudaklarınızı büzerek nefesinizi efor harcamadan yavaşça boşaltın.

2. Bir diğer egzersiz diyafragmatik solunum egzersizi. Bir elinizi göğsünüze diğer elinizi ise karnınızın üzerine yerleştirin. Karnınızda bir balon olduğunu düşünün nefes aldığınızda balon şişecek nefes verdiğinizde ise sönecek. Bu egzersiz de dikkat etmeniz gereken şey göğsünüzün hiç hareket etmemesidir.

3. Ellerinizi kaburganızın yanlarına koyun. Burundan derin bir nefes alın ve kaburgalarınızın genişlediğini hissedin ve burundan nefes verin.

4. Ağızdan normal bir nefes alın. Şimdi o nefesi güçlü bir şekilde dışarıya vererek öksürün

Bu egzersizlerin her birini 3'er tekrar yapın.

Egzersizleri gün içerisinde 2-3 defa tekrarlayabilirsiniz.

Egzersizler sırasında baş dönmesi, mide bulantısı gibi durumlarla karşılaşırsanız egzersizi kesin.

MOBİLİZASYON EGZERSİZLERİ

1. Rahatça oturun. Başımızı öne doğru eğin 5'e kadar sayın. 3 tekrar yaptıktan sonra aynı şekilde arkaya, yanlara ve sağa-sola olmak üzere tekrarlayın.

2. Derin bir nefes alın omuzlarınızı kulaklarınıza doğru çekin, nefes vererek serbest bırakın, bu hareketi üç tekrar yapın.

3. Derin bir nefes alın, omuzlarınızı önden arkaya doğru daire yapın ve nefes verin. Bu hareketi üç tekrar yapın.

4. Dirsekleriniz düz bir şekilde kollarınızı öne doğru uzatın, derin bir nefes alarak kollarınızı yukarıya kaldırın ve büyük bir daire çizerek nefes verin. Bu hareketi üç tekrar yapın.

5. Bir önceki hareket gibi kollarınızı bu sefer yana açın, derin bir nefes alarak yukarıya kaldırın ve nefes vererek kollarınızı indirin.

6. Sırtüstü uzanın. Ayaklarınızı pedala basar gibi öne doğru itin ve kendinize çekin, bu hareketi her iki taraf için üçer tekrar yapın.

7. Sırtüstü uzanın. Topuklarınızı yatakta sürüyerek dizlerinizi kendinize doğru çekin. Her iki taraf için üçer tekrar yapın.

8. Sırtüstü uzanın, dizlerinizi kırmadan bacaklarınızı yana doğru açın ve kapatın, her iki taraf için üçer tekrar yapın.

9. Sırtüstü uzanın ve bir dizinizi bükün. Diğer bacağınızı yavaşça yukarıya kaldırın ve indirin. Her iki taraf için üçer tekrar yapın.

10. Sırtüstü uzanın, iki dizinizi bükün. Kollarınızı avuç içleriniz yere bakacak şekilde vücudunuzun yanında düz tutun. Derin nefes alarak belinizi yataktan kaldırın ve nefes vererek yavaşça indirin. Bu hareketi üç tekrar yapın.

11. Bacaklarınızı uzatın ve dik bir şekilde oturun. Ellerinizle ayaklarınıza doğru uzanın. 10 saniye sayın ve gevşeyin. Bu hareketi üç tekrar yapın.