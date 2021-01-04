Diz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Diz ağrısı neden olur, neye işarettir?

Gündelik hayatımızda aktif olarak en çok kullanılan eklemlerden bir tanesi diz eklemleridir. Dolayısıyla diz ağrısına oldukça fazla rastlanmaktadır. Uzun süre hareketsizlikten dolayı diz ağrıları meydana gelebilir. Eğer dayanılmaz bir ağrınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir. Hafif ya da orta derece bir ağrınız varsa hem evde hem iş yerinde uygulayabileceğiniz yöntemleri hazırladık. Diz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Konu başlığının altında detaylara yer verdik. Diz ağrısı neden olur, neye işarettir? İşte ayrıntılar…

DİZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Gün içerisinde çok fazla diz ağrısı ile karşı karşıya gelenler için diz ağrısı nedenleri listesini hazırladık. Bazen çok fazla hareketlilikten bazen hareketsizlikten meydana gelebilen diz ağrılarının işte nedenleri…

Kış aylarında soğuktan diziniz ağrıyabilir,

Grip olmak dizde ki eklem ağrılarına sebep olabilir,

Nezle olmak dizde ki eklem ağrılarına sebep olabilir,

Düşmek, yaralanmak gibi olaylar sonucunda dizlerinizde ağrı olabilir,

Spor yapıyorsanız eğer kramp girmesi nedeni ile dizinizde ağrı meydana gelebilir,

Aşırı olan kilolar diz ağrısı yapmaktadır,

Vitamin eksikliği,

Mineral eksiliği,

Hareketsizlik,

Yapılması zor olan egzersizler,

Kireçlenme,

Menisküs,

Kemik erimesi,

Yaşlılık,

Burkulma sonucu,

Romatizma,

Hamilelik.

DİZ KAPAĞI AĞRISI NEYE İŞARETTİR?

Diz kapağının dışa kayması veya o bölgede yaşanılan sıkışma sonucu diz kapağı ağrılarına neden olabilir. Gündelik hayatında birçok kişi bu durum ile karşı karşıya gelmektedir. Artrit, gut ve enfeksiyonlar da diz ağrısına neden olabilir. Ülkemizde birçok kişi de romatizma ve kireçlenme de vardır. Bu durumlarda da ağrıyla karşı karşıya gelebilirsiniz.

DİZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Gündelik hayatınızda başınıza gelen diz ağrısı için evde kolay yöntemlere başvurarak, bu duruma o an için son vermeniz mümkündür. Diz ağrısı nasıl geçer? Sorusuna yanıt bulmak için işte, diz ağrısına iyi gelecek olan yöntemler…

Diz bölgenizde ağrı oluşan yere ortalama 15 dakika boyunca soğuk kompres yapabilirsiniz,

Uzun süre ayakta kalmak ve ağır sporlar yapmakta diz ağrısına neden olduğundan dolayı dinlenebilirsiniz,

Ağrı geçirici özelliği olan krem ve jeller mevcuttur. Eczaneden bunları temin ederek ağrı olan bölgenize sürerek ağrınızı kesebilirsiniz.

Havuç tüketmek diz ağrınızı hafifletecektir,

Organik sirke kullanımı iltihaplı olan ağrıları keser,

Bamya tohumu kullanılarak yapılan çaylar diz ağrısına iyi gelmektedir,

Ağrı oluşan bölgenize zencefil ve zerdeçal yağı sürerek ağrı oluşan bölgeyi rahatlatabilirsiniz.

DİZ AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL VE BİTKİSEL YÖNTEMLER

Diz bölgenizde oluşan ağrıları doğal ve bitkisel yöntemleri uygulayarak da en aza indirme şansınız vardır. Diz ağrısına evde çözüm olarak şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;

Soğuk terapi uygulayarak dizinizde oluşan ağrıyı en aza indirebilirsiniz,

Çınar yaprağı,

Dizlerinizi zorlamadan hareket ettirin,

Bitkisel yağlar kullanın.

DİZDE ÖDEM NE KADAR SÜREDE GEÇER?

Dizde ödem birikebilmektedir. Bunun göstergesi diz bölgesinde oluşan şişliklerdir. Bu süreç içerisinde dizinize buz uygulayarak ağrınızı bir miktar azaltabilirsiniz. Ancak diz bölgesinde oluşmuş olan diz ödeminin ağrısı ortalama altı sekiz hafta arası sürmektedir. Bu durum kişiden kişiye de değişiklik göstermektedir. Ödem geçince aynı bölge de tekrar oluşabilir. Bazı durumlar karşısında diz bölgesinde oluşan ödemin vücuttan atılması da aylarca sürebilir. Uzman bir doktor kontrolünde tedavi sürecine girmeniz tavsiye edilmektedir.