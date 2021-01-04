Kefir nedir, neye iyi gelir? Kefirin faydaları nelerdir?

Kefir, maya ve bakteriden elde edilen süt ürünleri arasında yer almaktadır. Yoğurttan sonra en çok tüketilen süt ürünü olarak bilinmektedir. İnsan sağlığına olan faydalarından dolayı uzman tarafından da tüketilmesi önerilmektedir. Kefir inek, koyun, keçi sütünden yapılmaktadır. İçerisinde ise B1, B12, K12 vitamini ve kalsiyum, magnezyum, probiyotik içerir. Kefirin faydaları nelerdir? Kefir ile ilgili merak edilenler ve kefirin neye iyi geldiğini sizler için hazırladık. Kefir nedir, neye iyi gelir? İşte merak edenler için bu soruların yanıtları…

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

İnsan sağlığına birçok etkide bulunan kefirin faydaları şunlardır;

Sindirim sistemini düzeltir,

Damar sertliğine iyi gelir,

Kas kasılmalarını giderir,

Sinir sistemini güçlendirir,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Enfeksiyonlara karşı insan sağlı açısından direnç arttırır,

Bağırsakları çalıştırır,

Yorgunluk gidericidir,

Stresi azaltır,

Kolesterolü düşürür,

Depresyonu engeller,

Tansiyonu dengeler,

Kanı temizler,

Kansızlığa iyi gelir,

Karaciğere iyi gelir,

Kan bozukluğuna iyi gelir,

Tırnakları sağlıklı kılar,

Cildi güzelleştirir,

Cilde parlaklık verir,

Egzamaya iyi gelir,

Yara ve yanıkların iyileşmesinde yardımcı olur,

İdrar yolu iltihaplarına iyi gelir,

Mide rahatsızlığına iyi gelir,

Bağırsak rahatsızlığına iyi gelir,

Böbrek hastalarına iyi gelir,

Safra kesesine iyi gelir,

Beslenme için önemli bir faktördür,

Kilo kontrolü sağlar,

Kasların gelişimini etkiler,

Kemiklerin gelişimini etkiler,

Dokuların gelişimini etkiler,

Vitamin, mineral desteği verir,

Diş çürüklerine iyi gelir,

İştah açar,

Beslenmeye destek olur,

Kabızlığa iyi gelir.

KEFİRİN YARARLARI NELERDİR?

Birçok uzman tarafından insan sağlığına büyük etkisi olduğu söylenen kefirin yararları merak edilmektedir. Kefirin yararları şunlardır;

Görmeyi güçlendirir,

Kesiklerin iyileşmesine yardımcı olur,

Yaraların iyileşmesine yardımcı olur,

Zeka gelişimi sağlar,

Alerjilere karşı koruma kalkanı oluşturur,

Bağırsak floresanı destekler,

Böbrek taşına iyi gelir,

Vücudu alkolden temizler,

Kanser hücrelerinin büyümesini engeller,

Ülsere iyi gelir,

Vücut fonksiyonlarını düzenler,

Gastrite iyi gelir,

Mantara iyi gelir,

Yüksek tansiyonu düşürür,

Kan damarını temizler,

Kalp rahatsızlığına iyi gelir,

Kolon kanserini önler,

Pankreas sorunlarına iyi gelir,

Vücut direncini arttırır,

Diş sağlığına iyi gelir,

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir,

Safra kesesindeki taşları döker,

Tümörün büyümesini önler,

Metebolizmayı çalıştırır,

Kilo vermeye yardımcı olur,

Saça güç verir,

Sivilcelere iyi gelir,

Aknelere iyi gelir,

Vücudu bakterilerden korur,

Yaşlanmayı geciktirir,

Diş eti sorunlarına iyi gelir,

Yağ asidinin seviyesini düşürür,

Folik asit üretir,

Bağırsak hareketlerini düzene sokar.

MEYVELİ KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Kefirinin birden çok çeşidi vardın. Bunlarda meyveli kefir diye ayrılır. Meyveli kefirin faydaları ise; doğal ve faydalı probiyotik ile sindirim sistemini düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük etkisi vardır.

KEFİR NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Kefir oldukça saülıklı bir besindir. Ancak, her şeyin fazlası zarar olduğu gibi kefiri de fazla kaçırırsanız sağlığınıza bir miktar zarar verebilir. Günün her anında bir bardak kefir içebilirsiniz. Ancak sağlığınızın bozulmaması açısından normal olan tüketim şekli ise günde iki bardak içilmesidir. Ergenlik ve yetişme çağında olan çocukların kefiri yatmadan önce içmeleri daha fayda sağlayacaktır.

KEFİR NEDİR?

Bir süt ürünü olarak bilinen kefir, keçi inek ve manda sütünden maya mantarı ile yapılmaktadır. Tadı hafif ekşidir. Kefiri evde kendi imkanlarınız çerçevesinde de yapma imkanınız vardır.

KEFİR NEYE İYİ GELİR?

Kefir, bir süt ürünü olduğu için oldukça yararlıdır. Özellikle de gelişim çağında olan çocuklara büyük etkisi vardır. Kefirin neye iyi geldiğini sizler için derledik…

Kişide oluşan şişkinliğe iyi gelir,

Boğazdaki iltihabı giderir,

Alerjiye iyi gelir,

Dikkat bozukluğuna iyi gelir,

Uyku sorununu giderir,

Migrene iyi gelir,

Depresyona iyi gelir,

Mide gazına iyi gelir,

Kırışıklıklara iyi gelir,

Cilde gerginlik verir,

Gut hastalığına iyi gelir,

Romatizmaya iyi gelir,

Vücudu toksinlerden arındırır,

Bağırsak sendromuna iyi gelir,

Ağız kokusuna iyi gelir,

Adet döneminde yaşanılan mide kramplarına iyi gelir,

B3 ve B6 vitaminlerinin üretimine katkı sağlar,

Protein alımını ve sindirimini sağlar,

Beyin fonksiyonlarına iyi gelir,

Bronşite iyi gelir,

Cinsel isteği arttırır,

Soğuk algınlığına iyi gelir,

Kansızlık tedavisinde iyi gelir,

Genç kalmayı sağlar,

Enerji verici özelliği vardır,

Vücutta bulunan yararlı bakterileri korur,

İshale yardımcı olur,

İyileşme sürecine iyi gelir,Mevcut ilaçların yan etkilerinin azalmasını sağlar.

KEFİR MAYASININ HAM MADDESİ NEDİR?

Kefirin ana maddesi olarak bilinen kefir mayası kefir tanesidir. Kefir tanelerinin başka adı ise kefir tohumlarıdır. Kefir taneleri buğday tanesi büyüklüğündedir. İki rengi vardır bunlar ise beyaz ve sarı arasındadır.

KEFİR NASIL MAYALANIR?

Kefir mayalamak için öncelikle çiğ süt kaynatmalısınız. Süt kaynadıktan sonra ocağı kapatıp sütün soğumasını bekleyiniz. Soğumasının ardından sütün üzerinde bir kaymak oluşacak o kaymağı alıp sütü kavanoza boşaltınız. Kefir mayasını süt veya sudan tahta kaşık ile süzerek çıkarın. Bir litrelik süte kullanacağınız kefir mayası ceviz büyüklüğünde olmalıdır. Kefir mayasını ise soğumuş sütün üstüne ekleyin. Ardından kavanozu kapatıp üstünü bezle serin. Sütün mayalanması sekiz ila yirmi dört saat arası sürmektedir. Ardından kefiri süzmelisiniz. Kefir taneleri süzgeçte kalacak ve sütü başka bir kavanoza boşaltın.

KEFİR ZAYIFLATIR MI?

Kefir içinde yer alan mayalardan dolayı kişinin bir süre içerisinde zayıflamasını sağlar. Mayadan dolayı yenilenlerin kolaylıkla sindirilmesini sağlar. Diyet yaparken kefir içerseniz ise daha etkili bir şekilde zayıflama sonucuna ulaşmanız mümkündür. Kefirin kalorisi diğer ürünlere göre düşüktür bu yüzden de daha çok tüketilebilir. Ve kefir tok tutma özelliğine sahiptir. Açıkçası kefir zayıflatır.

KEFİR NE ZAMAN İÇİLİR?

Yetişkin bir insan vücudu için kefirin içilme zamanı önemli değildir. Günün istenilen anında kefir içebilirsiniz. Herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak kefir içimini abartılı olarak alıştırmamalıyız. Kefir günde ortalama iki bardak içilmeli.