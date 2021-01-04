Koronavirüs belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor? Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte detaylar...

Akılalmaz bir hızla dünya geneline yayılarak enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren pandemiye ilişkin Avrupa'da yaşanan corona mutasyon olayının ardından kimi ülkelerde yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bu gelişmelerle birlikte durumunu şüpheli bulan kimseler Koronavirüs belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor merak ederek Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.
Dünyayı sarsan corona virüsü pandemisine ilişkin gün gün koronavirüs belirtileri ortaya çıkışı ve diğer tüm son dakika gelişmeleri şöyle:
1-3. gün
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Tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler…
Geçtiğimiz aylarda çıkan JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Çin'de koronavirüs tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.
Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.
Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.
Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.
Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.
Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.