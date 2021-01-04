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nasıl ortaya çıkıyor? nelerdir, kaç günde belli olur? İşte detaylar...

Dünya genelinde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan corona mutasyon olayı sonrasında söz konusu ülkelerde yeni de kendini göstermeye başladı. Bu gelişmeler sonrasında ülkemizde sıkı önlemler hızla alınırken ne şekilde etkilerini gösteriyor öğrenilmek istenerek , kaç günde belli olur? Sorusuna cevap aranıyor. İşte gün gün Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? Sorularının yanıtları ve diğer tüm son dakika bilgileri…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 18:34 Son Güncelleme: 4.1.2021 18:35 ABONE OL
Koronavirüs belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor? Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte detaylar...

Akılalmaz bir hızla dünya geneline yayılarak enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren pandemiye ilişkin Avrupa'da yaşanan corona mutasyon olayının ardından kimi ülkelerde yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bu gelişmelerle birlikte durumunu şüpheli bulan kimseler Koronavirüs belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor merak ederek Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR, KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Dünyayı sarsan corona virüsü pandemisine ilişkin gün gün koronavirüs belirtileri ortaya çıkışı ve diğer tüm son dakika gelişmeleri şöyle:

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ÖNCE ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI YAPIYOR!

1-3. gün

  • Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
  • Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
  • Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

  • Boğaz ağrısı şiddetlenir.
  • Ses boğuklaşır.
  • Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
  • Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.



5. gün

  • Boğaz ağrısı şiddetlenir.
  • Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
  • Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
  • Eklem ağrıları görülür.

6. gün

  • Kuru öksürük başlar.
  • Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
  • Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
  • Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
  • İshal ve kusma şiddetlenir.



7. gün

  • Ateş 38 dereceye yükselir.
  • Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
  • Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

  • Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
  • Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
  • Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
  • Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.



9. gün

  • Tüm belirtiler şiddetle artar.
  • Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
  • Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
  • Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
  • Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR SAPTANDI!

Tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler…

Geçtiğimiz aylarda çıkan JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Çin'de koronavirüs tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.



Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Koronavirüs belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor? Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte detaylar...
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