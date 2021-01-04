Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar? E Nabız ile Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Ülkemizde artan vaka artışı doğrultusunda koronavirüs testi yaptıranların sayısı bir hayli arttı. E-Nabız sistemi ise tam da bu noktada test baktıran ve sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Corona belirtisi olup da test yaptıran vatandaşlar sonuçlarını bu sistem üzerinden öğrenebilecek olup sağlık tesislerine gitmelerine ise gerek kalmıyor. Peki Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? E Nabız ile Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Korona test sonucu öğrenmek isteyen kişilerin e nabız sistemine giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor. Sisteme giriş TC kimlik numara ve e devlet için kullanılan şifre ile gerçekleştiriliyor.