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Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar? E Nabız ile sorgulama nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan sorgulama ile kısa sürede sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Herhangi bir hastaneye gitmeden covid 19 test sonuçları e nabız sistemi üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Covid-19 testlerinin sonuçlarını öğrenmek için ise e Nabız sistemini kullanmak isteyen kişiler test sonuçlarının kaç günde çıkacağı gibi birçok konuda detayları merak ediyor. Peki nasıl yapılır? E Nabız ile Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 08:51 Son Güncelleme: 4.1.2021 08:51 ABONE OL
Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar? E Nabız ile Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Ülkemizde artan vaka artışı doğrultusunda koronavirüs testi yaptıranların sayısı bir hayli arttı. E-Nabız sistemi ise tam da bu noktada test baktıran ve sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Corona belirtisi olup da test yaptıran vatandaşlar sonuçlarını bu sistem üzerinden öğrenebilecek olup sağlık tesislerine gitmelerine ise gerek kalmıyor. Peki Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? E Nabız ile Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Korona test sonucu öğrenmek isteyen kişilerin e nabız sistemine giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor. Sisteme giriş TC kimlik numara ve e devlet için kullanılan şifre ile gerçekleştiriliyor.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

PCR TESTİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildirilmektedir.

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar? E Nabız ile Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır?
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