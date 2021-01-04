Son dakika: Koronavirüs aşısında detaylar netleşiyor: Anbean takip edilecek

"TÜM ÜLKE AŞILANACAK, EK KADRO VE LOJİSTİK DESTEK DE SAĞLANMALI"

Türkiye'de 8 bine yakın ASM'nin birçoğunda tek, bazılarında da iki aşı dolabı bulunduğuna işaret eden Doktor Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "Takip sistemimiz çok güzel ama lojistik planlamayı da çok iyi yapabilmeliyiz. Çünkü tüm ülkenin aşılanmasından bahsediyoruz. Örneğin aşılar özel nakliye araçlarıyla haftada bir kez gelir; Örneğin ihtiyaca göre bunun sayısının artırılması, Ankara'dan dağılımını perifere (çevre illere) dağılımının planlaması ve araç sayısının da artırılması gerekir. Ayrıca biz ASM'lerde risk grubu ve çocukluk çağı aşılamalarını zaten yapıyorduk. Pandemi bir fırsat olsun ve bazı ASM'lerdeki yetersiz personel sorunu da dışarıdan alımlarla çözülebilsin. Yarından tezi yok bakanlık bunları açmalı ve ASM'lerin özellikle hemşire, ebe ihtiyacını karşılamalı. O zaman lojistiğin yanı sıra insan kaynağı açığını da kapatmış oluruz ve pandemiyle mücadelede elimizdeki tek koz olan aşılamaları da daha başarılı bir şekilde yerine getirebiliriz. Çünkü bir taraftan aşı yapacağız bir taraftan gebe izlemi ve muayene yapacağız, üzerine Kovid aşılamaları da eklenince ASM çalışanı olmadan hekim olarak tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil."