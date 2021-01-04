Son dakika: Uzmanlardan dikkat çeken açıklama! Covid-19 aşısının etkisini ortadan kaldırıyor

Bu virüslere saldırmak için antikorlar gönderen lenfositler de dahil olmak üzere beyaz kan hücreleri olarak bilinen kandaki bağışıklık hücrelerinin zarar görmesine yol açar.
Acil tıp uzmanı Dr. Ronx Ikharia, üç bardak alkol almadan önce ve sonra kan örnekleri aldıkları bir deney yaptı.
Çarşamba günü yayınlanan BBC'nin "Trut About… Boost Your Immune System" adlı belgeselinin sunucusu Dr. Ikharia, kanlarındaki lenfosit hücrelerinin seviyesini yüzde 50'ye kadar düşürmek için üç bardağın yeterli olduğunu tespit etti.
Manchester Üniversitesi'nden immünolog Profesör Sheena Cruickshank, lenfositlerdeki azalmanın vücudun bağışıklık tepkisinin etkinliğini azaltabileceğini belirtti. Bu nedenle Profesör Cruickshank, insanları Covid-19 aşısı yapıldıklarında alkolden uzak durmaları konusunda uyardı.
"LENFOSİTLER TEMEL ÖNEME SAHİP"
Profesör Cruickshank, aşıya iyi bir yanıt verebilmesi için vücudun tepeden tırnağa çalışması gerektiğini ve bu nedenle bir gece önce veya kısa bir süre içerisinde tüketilen alkolün bu duruma faydası olmayacağını belirtti.
Yetişkinlerde lenfositler, toplam beyaz kan hücresi sayısının yaklaşık yüzde 20 ila 40'ını oluşturur ve ilk bağışıklık tepkisinin meydana gelme olasılığı bulunan dalak, bademcikler ve lenf düğümleri gibi merkezi lenfoid organ ve dokularda yoğunlaşır.
Çin'in Wuhan kentindeki bir bilim adamları ekibine göre lenfositler, enfeksiyöz mikroorganizmalara ve SARS-CoV-2 virüsü gibi diğer yabancı maddelere karşı bağışıklık tepkisini belirlediği için bağışıklık sisteminde "temel öneme" sahiptir.