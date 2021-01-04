Son dakika: Uzmanlardan dikkat çeken açıklama! Covid-19 aşısının etkisini ortadan kaldırıyor

Bu virüslere saldırmak için antikorlar gönderen lenfositler de dahil olmak üzere beyaz kan hücreleri olarak bilinen kandaki bağışıklık hücrelerinin zarar görmesine yol açar.

Acil tıp uzmanı Dr. Ronx Ikharia, üç bardak alkol almadan önce ve sonra kan örnekleri aldıkları bir deney yaptı.