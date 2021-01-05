12 günlük gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? 0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi

Beta HCG değerlerine bakılan test halk arasında hamilelik testi olarak bilinir. Bu bir kan testidir. Hamile bireylerin beta HCG değerleri diğer kişilere oranla daha yüksek çıkar. Bu şekilde de kişinin hamile olup olmadığı belirlenir. Anne adayları hamilelikte hafta hafta beta HCG değerlerini araştırırlar. Çünkü btea HCG değerleri sürekli olarak yükselmektedir. Peki 12 günlük gebelikte beta hcg değeri kaç çıkar? Beta HCG değerleri nasıl çıkmalıdır? Beta HCG değeri ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

12 Günlük Gebelik Beta HCG Değeri

Hamile bireyler her kontrole gitmelerinde beta HCG diye bir terim duyarlar. Hastanelerde bu hormonun yükselişini kontrol etmek için kan testi yapılır. Beta HCG testi ilk olarak hamileliği belirmek amacıyla test edilir. HCG, rahim duvarında döllenmiş yumurta yapışması ve sonrasında plasentanın salgıladığı hormona denir. Daha açık bir ifade ile HCG hormonu hamile kalınıp kalınmadığını ifade eden hormondur. HCG hormonunun varlığını ve değerini ölçen teste ise Beta HCG testi denmektedir. Genellikle hamilelik şüphesi olan kadınlara yapılan Beta HCG testi gebeliğin en kesin kanıtı olur. Ancak halk arasında hamilelik hormonu olarak adlandırılan bu hormonun kana ve idrara geçmesi zaman alabilmektedir. Yani beta HCG değerlerindeki artış henüz kan ya da idrara yansımamışken yapılan erken gebelik testleri yanlış sonuç verebilir. 12 günlük bir gebenin beta HCG test sonucu şöyledir:

0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi 5-50

Hamilelikte Kan Testi

Hamile olduğundan şüphelenen kadınlar ilk olarak bir eczaneden hamilelik testi alıp yaparlar. Bu testin pozitif çıkması durumunda da hastaneye giderler. Doktorlar hamileliğin anlaşılması için bir kan testi isterler. Bu test beta HCG testidir. Beta HCG testi plasenta sayesinde yükselen bir hormondur. Yani test sonucunda değerler yüksek çıkarsa kişiye hamile teşhisi konur. En kolay ve en kesin beta HCG testi ile gebelik teşhis edilmektedir. Ancak nadir de olsa bazı durumlarsa kişi hamile olsa da kana ve idrara yansıması gecikebilir.

12 Günlük Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı?

Beta HCG hormonun değeri, gebe olmayan bir kadında 0-10 mlU/ml değerinde görünür. Spermin yumurtayı döllenmesinden sonra gebelik başlar ve Beta HCG hormonundaki değerler artış gösterir. Hamileliğin tespiti amacıyla yapılan kan testindeki çıkan sonuçlara göre Beta HCG hormonun değeri dikkate alınır ve kadının hamile olup olmadığı tespit edilir. Beta HCG hormonu döllenmeden sonraki 6. Günden sonra yükseliş göstermektedir. İlk olarak kanda yükseliş gösteren Beta HCG hormonu, birkaç gün sonra idrarda da yükselişe geçer ve bu süreden sonra idrar tahliliyle de gebelik tayini yapılabilir. Beta HCG değeri hamilelik süresinde sürekli olarak yükselmektedir. 12 Günlük olmuş bir gebelikte beta HCG değerleri şu şekildedir:

0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi 5-50

Kanda Beta HCG Değeri Ne Zaman Yükselir?

Gebelikten şüphelenen kadınlar ilk olarak evlerinde hamilelik testi yaparlar. Bu test bozuk olmadığı sürece aslında beta HCG değerini ölçer. Eğer beta HGC yüksekse hamilelik testi pozitif çıkar ve doktora gidilir. Doktor da kişinin beta HCG testi vermesini ister. Kanda beta HCG değerine bir kişinin hamilelikten şüphelenmesiyle bakılır. Bu değer hamile olan bireylerde diğerlerine göre daha yüksektir. Beta HCG değerleri rahimde plasenta oluştuktan sonra yükselmeye başlar. Bundan dolayı beta HCG değeri yüksek kişilere gebe teşhisi konur. Fakat nadir de olsa başka sebeplerden beta HCG değerleri yüksek çıkabilir. Bu nedenler ise aşağıda sıralanmıştır:

Mol gebelik

Boş gebelik

Kanser

3 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? Kanda beta HCG değeri ne zaman yükselir?

4 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı? 4 Haftalık Gebelikte Kan Testi Beta HCG Değerleri Kaç Çıkar?