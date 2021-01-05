2020 yılında 10 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti

İlk 10 kanser tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 60'ını ve kanserden ölümlerin yüzde 70'ini oluşturuyor. 2020 yılında ilk defa meme kanserinin yüzde 11.7 ile dünyada en sık rastlanan kanser olduğunu ve her 8 vakadan birinin meme kanseri olduğunu vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Ona benzer bir sıklıkta, yüzde 11.4 ile akciğer kanseri gözleniyor ve onları sırasıyla yüzde 10 ile kalın bağırsak kanseri, yüzde 7.3 ile prostat kanseri ve yüzde 5.6 ile mide kanseri takip ediyor" dedi.

AKCİĞER KANSERİ İLK SIRADA

Kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinin yüzde 18 ile ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Kalın bağırsak kanseri yüzde 9.4 ile ikinci sırada, karaciğer kanseri yüzde 8.3 ile üçüncü sırada, mide kanseri yüzde 7.7 ile dördüncü sırada ve meme kanseri de yüzde 6.9 ile beşinci sırada yer alıyor" açıklamasında bulundu.

KADINLARDA MEME KANSERİ ÖLÜME YOL AÇIYOR

Erkeklerde en sık görülen ve ölüme yol açan kanserin akciğer kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, "Onu, görülme sıklığında prostat ve kalın bağırsak kanseri izlerken, ölüme yol açma sıklığında ise karaciğer kanseri ve kalın bağırsak kanseri izliyor" dedi. Kadınlarda ise en sık görülen (her 4 vakadan biri) ve ölüme yol açan (her 6 ölümden biri) kanserin meme kanseri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, "Onu, görülme sıklığında kalın bağırsak kanseri ve akciğer kanseri, ölüme yol açmada ise akciğer kanseri ve kalın bağırsak kanseri izliyor" dedi.

2040 YILINDA 28.4 MİLYON KİŞİYE KANSER TANISI KONACAK

Meme kanseri artışındaki ana sebepler arasında daha geç yaşta çocuk sahibi olunması, daha az çocuk doğurulması, artan obezite ve hareketsiz yaşamın düşünüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Serdar Turhal, "Mevcut trend korunursa 2040 yılında yüzde 47 artışla 28.4 milyon kişiye yeni kanser tanısı konulacağı hesaplanıyor. Bu artıştan en çok etkilenecek ülkelerin ise düşük ve orta insani gelişmişlik grubundaki ülkeler olması öngörülüyor" dedi.