3 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? Kanda beta HCG değeri ne zaman yükselir?

Hamilelik şüphesi yaşayan bireyler öncelikle evlerinde gebelik testi yaparlar. Testin pozitif çıkması durumunda da hemen hastaneye giderler. Hastaneye giden ve hamilelikten şüphelenen kişilere genellikle Beta HCG testi yapılır. Bu test sonucunda beta HCG değerleri yüksek çıkarsa kişinin hamileliği tespit edilmiş olur. Peki beta HCG değerleri ne zaman yükselir? Kan testi sonuçları nasıl olmalıdır? Beta HCG değerleri ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

3 Haftalık Gebelik Beta HCG Değeri

Hamileliğin tespiti için beta HCG testi yapılır. Beta HCG değerleri hamile bireylerde çok fazladır. Ve hamilelik süresinde artmaya devam eder. Öncelikle hamilelik dönemi boyunca sürekli olarak Beta HCG değerleri kontrolü için test yaptırılmasına gerek olmadığını belirtilmelidir. Sadece düşük riski gibi çeşitli riskler söz konusu olduğunda birkaç defa daha test yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Sürekli olarak Beta HCG testi yapılarak değerlerin takip edilmesine ihtiyaç duyulmaz. Hamileliğin belirli bir dönemine gelindikten sonra artık söz konusu hormonun yükselme hızı da azalır. Son dönemlerde de bu değer sabitlenir ve daha fazla artış göstermez. Hamilelikte bu hormon 2 günde bir 2 kat artış gösterir. Buna ek Beta HCG değerleri kaç olması sorusunun yanıtı da gebeliğin kaçıncı haftasında olunduğuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Hormon değerlerinin artışında bir anormallik olması ise akıllara dış gebeliği getirebilir. Kimi zaman bu değerler normal olabilir ve yapılan ultrason görüntülemesinde gebelik kesesi de bulunabilir. Ancak gebelik kesesinde bir embriyo bulunmaz. Yani boş gebelik durumunda da Beta HCG homonu, tıpkı sağlıklı gebeliklerde olduğu gibi artış gösterebilir. Beta HCG değeri gebeliğin 3. Haftası: 5 – 50 mlU/mL dir.

Hamilelikte Kan Testi

Beta HCG, gebelik şüphesinde istenilen en sık tahlillerden biridir. Hatta her hekimin bu test ile gebelik teşhisi koyduğunu söylesek yanlış olmaz. Tahlil, kan testi ile yapılarak değerinin kaç olduğu tespit edilmektedir. Hekimler tarafından hızlı ve kesin sonuç vermesi nedeniyle kanda Beta HCG testi daha çok tercih edilen bir testtir. HCG hormonu, sperm ve yumurta döllendikten sonra salgılanmaya başlar. Bu nedenle hamileliği belirleyen bir etmendir. Bu değerin yüksek çıkmasıyla gebelik saptanabileceği gibi, mol gebelik, dış gebelik ve boş gebelik de ortaya çıkabilir. Bu durumun takibi için yaklaşık 2-3 gün sonra yeniden beta HCG testi yapılmakta ve sonuçlar karşılaştırılmaktadır. Beta HCG değerleri hamilelik boyunca artmaya devam edecektir.

3 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Çıkar?

Internet üzerinde Beta HCG değerleri ile alakalı çok fazla araştırma yapılmaktadır. Bunun nedeni hamilelikten şüphelenen kişilerdir. Hamilelikten şüphelenen kişiler doktora gittiklerinde hekim onlardan Beta HCG testi ister. Bu test en net şekilde gebeliği teşhis eden testlerdendir. Aynı zamanda oldukça hızlı bir şekilde sonuca ulaşılan testtir. 3 haftalık gebe bir kişinin kan testi sonuçlarına göre Beta HCG değerleri şöyledir:

Gebeliğin 3. Haftası: 5 – 50 mlU/mL

Kanda Beta HCG Değeri Ne Zaman Yükselir?

Hormonun anne kanında tespit edilmesi, yaklaşık olarak LH pikinden (yumurtlamadan) 10 gün sonra mümkün olmaktadır. Yani anne kanında HCG hormonunun tespit edilmesi, yaklaşık olarak adet gecikmesi yaşanan günlerde veya birkaç gün önce mümkün olabilir. Gebeliğin rahme yerleşmesinden sonra HCG hormonu anne kanında giderek artmaya devam eder . 10. gebelik haftasında en yüksek değere, yani yaklaşık 100.000 mIU/ml değerine ulaşmaktadır. Bu haftadan sonra gebeliğin orta dönemine kadar 20.000 mIU/ml değerlerine kadar düşer ve doğuma kadar da bu değerlerde sabit kalır. Doğumun ardından yaklaşık 1 buçuk ay kadar sonra beta HCG değerleri gebelikten önceki sayılara düşer.

Beta hCG hesaplama: 1, 2, 3, 4 haftalık hamilelik beta hCG değeri kaç olmalı? İşte gebelikte beta hCG değerleri

1 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı? 1 Haftalık Gebelikte Kan Testi Beta HCG Değerleri Kaç Çıkar?

2 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı? 2 Haftalık Gebelikte Kan Testi Beta HCG Değerleri Kaç Çıkar?