5 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? Gebelik haftalarına göre beta HCG değerleri

Gebeliğin anlaşılabilmesi için kanda HCG seviyesinin ölçülmesi gerekir. Korunmasız cinsel ilişki sonrası spermin yumurtayı döllemesi sonucu meydana gelen embriyo, anne rahmine yerleştiği anda gebelik başlar. Bunun akabinde annede beta HCG hormonu salgılanır. En erken 4. günde kan testiyle gebelik öğrenilebilir. Hamile olmayan bir kadında HCG hormonu 5 ml altındadır. 5 ml ve üzeri olduğunda hamilelik tanısı konur. Peki, 5 haftalık gebelikte Beta HCG kaç olur? İşte hafta hafta gebelik değerleri...

BETA HCG TESTİ NEDİR?

Beta HCG testi, gebelikle ilgili en önemli testlerden biridir ve gebeliğin varlığının kullanılan, hızlı güvenli bir hormon testidir. Gebe olan kadınlarda döllenmeyi takiben 8. günden sonra Beta HCG hormonu kanda hızla yükselmeye başlar. Gebelik şüphesi olan anne adayının kanında 5 mIU/ml ve üstü Beta HCG saptandığında gebeliğin varlığından söz etmek mümkündür.

Gebeliğin varlığının tespit edilmesi, yani embriyonun rahme tutunması ile birlikte artmaya başlayan Beta HCG seviyesi hızla yükselerek iki katına çıkar. Hamileliğin ilerlemeye devam etmesi ile Beta HCG değerlerindeki yükseliş hız kesmeye başlar ve yavaşlar.

GEBELİK ÖNCESİ BETA HCG DEĞERLERİ

Gebe olmayan kadınlarda kandaki Beta HCG seviyesi, "0.1- 0.001" aralıklarındadır. Beta HCG seviyesinin 10'dan yüksek değerlerde olması gebeliğin pozitif olması demektir. Kandaki belirli bir miktarın üzerindeki Beta HCG değeri, idrarda da ortaya çıkar.

5 HAFTALIK GEBELİKTE BETA HCG KAÇ OLUR?

Hamilelik dönemindeki anne adayının son adet tarihi göz önüne alınarak hesaplanan Beta HCG değerleri şöyledir:

Gebeliğin 3. haftası: 0-5 mIU/ml - 5 -50 / 9 - 130

Gebeliğin 4. haftası: 5-426 mIU/ml - 3 - 426 / 75 - 2,600

Gebeliğin 5. haftası: 18-7340 mIU/ml - 19 - 7,340 / 850- 20,800

Gebeliğin 6. haftası: 1080 – 56500 mIU/ml - 1,080 - 56,500 / 4,000 - 100,200

Gebeliğin 7/8. haftası: 7650 – 229 000 mIU/ml

Gebeliğin 9/12. haftası: 25700 - 288 000 mIU/ml - 7,650 - 288,000 / 11,500 - 289,000

Gebeliğin 13/16. haftası: 13 300 – 254 000 mIU/ml - 13,300 - 254,000 / 18,300 - 137,000

Gebeliğin 17/24. haftası: 4060 – 165 400 mIU/ml ya da / 4,060 - 165,400 / 1,400 - 53,000

Gebeliğin 25/40. haftası: 3640 – 117 000 mIU/ml - 3,640 - 117,000 / 940 - 60,000

Doğumdan 4-6 hafta sonra 5 mIU/ml' nin altına iner.

Beta hCG hesaplama: 1, 2, 3, 4 haftalık hamilelik beta hCG değeri kaç olmalı? İşte gebelikte beta hCG değerleri