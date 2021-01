Beta HCG testi 0-5 ne demektir? Beta HCG 0-5 referans aralığı nedir?

Hamilelik sırasında, gelişen plasentadaki hücreler HCG hormonu üretimini hızlandırır. Plasenta, yumurtayı dölledikten ve rahim duvarına yapıştıktan sonra yumurtayı besleyen keseciğe denmektedir. Beta HCG, önce yaklaşık 11 gün sonra kan numunesinde tespit edilebilir durumdadır. HCG seviyeleri 48 ila 72 saatte iki katına çıkmaya devam eder. Progesteron hormonunun devamlı olarak üretilmesini sağlayan bir hormondur. Progesteron hormonu ise, gebelik boyunca anne adayının düşük yapmasını engelleyen hormondur. Beta HCG hormonu sayesinde bir kadının hamile olup olmadığı kolaylıkla anlaşılmaktadır. Peki beta HCG 2 çıkıp hamile olan var mıdır? Beta HCG test sonucu 1.20 çıkan bir birey hamile midir? Beta HCG ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Beta HCG 5 Çıktı Hamile Miyim?

Gebelikten şüphelenmek için birçok semptom bulunmaktadır. Bir kadın kendisinin gebe olup olmadığını bedeninin verdiği tepkiler ile anlayabilir. Gebelikten şüphelenen kişiler genellikle evlerinde gebelik testi yaparlar. Aslında bu testte de beta HCG durumuna bakılmaktadır. Ancak elbette çoğu insan bunu bilmez. Beta HCG testi aslında bir kan testidir. Kadınların hamile olup olmadıklarını anlamak amacı ile beta HCG testi yaptırmaları gereklidir. Bu testte beta HCG değerlerine göre hamile olup olunmadığı anlaşılmaktadır. İnternet üzerinde beta HCG hangi değerlerde ise hamile olunduğu araştırılmaktadır. Hamilelik kan testi söz konusu olduğunda, HCG değerinin 5 mIU/ml 'den az olması negatif sonuç, yani hamilelik olmadığını gösterirken, 25 mIU/ml'den fazla olması pozitif sonuç yani hamilelik göstergesidir. 6 ile 24 mIU/ml arasındaki değerler ise gri alan olarak adlandırılır ve birkaç gün sonra tekrarlanması gerekir.

Beta HCG Pozitif Sonuçları

Hamileler ya da hamilelikten şüphelenen bireyler sık sık beta HCG kavramını duymuşlardır. Beta HCG aslında kişinin bedeninde bulunan bir hormondur. Bu hormon sperm ile yumurtanın birleşmesinin ardından oluşan plasenta tarafından üretilmektedir. Ve hamilelik süresince de sürekli artış göstermektedir. Hamile olmayan kadınların kanındaki Beta HCG seviyesi, "0.1- 0.001" şeklinde görülür. Beta HCG seviyesinin 10'dan yüksek olması, gebeliğin pozitif olması anlamına gelir. Kanda belirli bir miktarın üzerine çıkan Beta HCG değeri, idrarda da ortaya çıkar. Ancak bazı kadınların ilk testte beta HCG değerleri düşük çıksa da birkaç gün sonra yaptıkları testte değerleri yüksek çıkabilir. Beta HCG değerleri çabuk yükselmektedir.

Beta HCG 2 Çıkıp Hamile Olanlar

Beta HCG testi halk arasında hamilelik testi olarak bilinmektedir. Bu testin sonucunda beta HCG değerlerine bakılır ve 5 üzeri olan kişiler hamiledir. Beta HCG değerleri hamileliğin her geçen gününde artmaktadır. Hamileliğin en kesin belirtilerinden birisi adet gecikmesidir. Adet gecikmesi yaşayan kişiler merak edip beta HCG testi yaptırdıklarında sonuçları 2 çıkınca hamile olmadıklarına üzülebilirler ancak birkaç gün içinde tekrar bakmak gereklidir. Bu değerler oldukça hızlı yükseldiğinden dolayı beta HCG değerleri her an yükselebilir. Beta HCG sonucu 2 çıkıp da hamile olan pek çok insan bulunmaktadır.

Beta HCG 1.20 Ne Demek?

Hamile olduğundan şüphelenen kadınlar eczaneden aldıkları test çubuğu ile hamile olup olmadıklarını teyit ederler. Şayet pozitif sonuç alırlarsa da soluğu hastanede bulurlar. Hastaneye gebelik şüphesi ile giden kadınlara genel olarak gebelik testi yapılır. Bu testin sonucunda beta HCG değerleri çıkar. Beta HCG değerleri 10 üzeri olan bireyler hamiledirler. Beta HCG testi 1.20 çıkan kişiler maalesef hamile değillerdir. Ancak tekrar test yaptırmalarında da sakınca yoktur. Beta HCG 1.20 çıkan bireylerin hamilelik belirtisi sandıkları şeyler başka bir nedenden kaynaklanabilir.

Beta hCG hesaplama: 1, 2, 3, 4 haftalık hamilelik beta hCG değeri kaç olmalı? İşte gebelikte beta hCG değerleri