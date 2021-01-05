Dış gebelikte beta HCG değerleri en fazla kaç olur? Dış gebelik beta HCG değerleri

İnternet üzerinde sık sık dış gebelikte beta hcg değerinin düşmesi ile alakalı araştırmalar yapılıyor. Normal bir gebelikte hamile kişinin sürekli olarak beta HCG değerleri yükselir. Ancak dış gebelikte durumlar çok daha farklıdır. Peki dış gebelikte beta HCG değerleri iki katına çıkar mı? Dış gebelikte beta HCG değerleri nasıl olur? Dış Gebelikte beta HCG değerleri ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Dış Gebelikte Beta HCG Değerleri Nasıl Artar?

Dış gebelik sadece fiziksel muayene ile maalesef teşhis edilemez. Tanı için beta HCG ve progesteron düzeylerini belirleyen kan testleri istenmektedir. Beta-HCG seviyeleri iki günlük sürede aynı kalıyor veya uygun oranlarda artmıyor ise ve 1500 üstü değerlerde vajinal ultrasonda gebelik kesesi görünmüyorsa dış gebelik düşünülebilir. Eğer beta- HCG iyi artış göstermiyor veya artmıyor ise tanı amaçlı kürtaj da düşünülebilir. Dış gebelik olduğundan şüpheleniliyorsa zaman geçirilmeden bir kadın doğum uzmanına başvurulması ve bu tetkiklerin hızlıca yapılması gerekmektedir. Dış gebelikte beta HCG değerlerinin artışı diğer normal gebelerinkinden çok daha farklıdır.

Dış Gebelikte Beta HCG Değerleri Nasıl Olur?

Plasenta tarafından üretilen vekana karışan bu beta HCG hormonu, kanda bulunması ile gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini belli ederken, çoğalma miktarıyla da o gebeliğin normal bir süreçte mi yoksa anormal hamilelik şeklinde mi seyrettiği hakkında bilgi vermektedir. Kadınlarda dış gebelik Beta HCG değeri sayesinde kısa sürede fark edilebilir. Hamile olmayan bireylerin kanında HCG Hormonu değerinin minimumu 0 mlU/ml iken, maksimum 10 mlU/ml olması gereklidir. Gebeliğin gerçekleşmesi, embriyonun oluşması ve plasenta denen yapının oluşmaya başlamasıyla birlikte hızla üretilen bu salgı, ancak döllenmenin gerçekleşmesinden 10-11 gün sonra kanda tespit edilebilecek düzeye ulaşır. Gebeliğin normal seyrinde devam etmesi durumunda 1. trimesterin sonuna, yani gebeliğin 8-12. haftalarına kadar her 48-72 saatte kanda tespit edilen hormon değeri 2 katı kadar artış göstermesi gereklidir. Kan testlerinde bu hormona rastlanıyorsa, ancak miktarı bir sonraki ölçümde istenilen düzeyde artış göstermiyorsa, durum dış gebelik ile ilişkilendirilebilir ve süreç hemen yakın takibe alınmalıdır. Bu nedenle evde yapılan gebelik testlerinin pozitif çıkması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmeli, başta kan testi olmak üzere bütün detaylı izleme testleri yaptırılmalı ve takip edilmelidir. Aksi durumda bir dış gebelik söz konusu olursa kötü sonuçlara sebebiyet verilebilir.

Dış Gebelikte Beta HCG Değeri Düşer Mi?

Gebelikle alakalı merak edilen çok fazla şey vardır ve araştırılmaktadır. Gebelikte merak edilen konulardan birisinin de de beta- HCG hormonu olduğu söylenmelidir. Pek çok anne adayı beta HCG hormonu testi sonucuna göre hamile kaldığını bilmektedir, ancak bu hormonun yüksek olması, o kişide gebeliğin rahim içinde olduğunu kesin olarak göstermez. Dış gebelikte de beta HCG hormonu yüksek gelir. Dış gebelik tespitinde sadece bir kez beta HCG testi yapmak maalesef ki yeterli değildir. Bu testin 2 gün arayla tekrarlanmasıyla birlikte ultrasonografi ile dış gebelik olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Dış Gebelikte Beta HCG İki Katına Çıkar Mı?

Dış gebeliğin teşhisini koymada erken dönemlerde sürekli beta HCG ölçümleri yapılmalıdır. Normal bir gebelikte beta HCG değerinin serumda ikiye katlanma süresi yaklaşık olarak 48 saattir. Dış gebelikte ise beklenen bu artış gerçekleşmez. Yine beta HCG değerlerinin yaklaşık 2000 ve üzeri gibi yüksek değerlere ulaşmasına rağmen transvajinal ultrasonografide gebelik kesesinin rahim içerisinde görülemez. Yani dış gebelikte normal gebelik gibi beta HCG değeri çoğunlukla iki katı artmaz.

Beta hCG hesaplama: 1, 2, 3, 4 haftalık hamilelik beta hCG değeri kaç olmalı? İşte gebelikte beta hCG değerleri