Hızlı bulaşıyor ama öldürücü etkisi artmıyor

İngiltere'den gelen Covid-19'un mutasyona uğradığı bilgisi tüm dünyada yeni bir panik dalgasına yol açtı. Birkaç gün sonra yeni bir mutasyon haberi daha geldi. Yeni mutasyonlarla Covid-19'un yüzde 70 daha hızla bulaştığı saptandı… Hızla bulaşma özelliği kazanması birçok soruyu da beraberinde getirdi: Daha tehlikeli yeni bir koranavirüs mü oluştu? Her mutasyon tehlikeli mi? Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında merak edilenleri anlattı...Covid-19, koronavirus ailesinin bir üyesi. Virüsler, kendi doğası gereği sürekli mutasyona uğruyor. Bu mutasyonlar virüse bir avantaj sağlarsa yeni mutant virüs daha çok yayılma ve çoğalma olanağı buluyor. Hayvanlarda bu şekilde çoğalan Covid- 19, yine bir tür mutasyon ile insan hücrelerinde çoğalma yeteneği kazandı. Bilim insanları o günden bu yana virüsün genomunda yaklaşık 12 bine yakın mutasyon saptadılar. Fakat bu mutasyonların büyük çoğunluğu virüsün proteinlerinde bir değişikliğe yol açmıyor.Virüsün yeni mutant tipinin kolay bulaşması daha öldürücü olacağı anlamına gelmiyor. Virüslerin de adeta aklı var; zira bulaştığı insanı öldürmesi kendini de öldürmesi anlamına geliyor. Oysa virüs de yaşamak ve çoğalmak amacıyla varlığını sürdürüyor. Böyle bakıldığında virüsün daha ölümcül bir hastalık yapan bir tipe dönüşmesi kendi varlığını sürdürme açısından da dezavantajlı bir durum. Çünkü içinde yaşadığı canlıyı çabuk öldüren bir virüs, başka bir canlıya da fazla bulaşma şansı bulamıyor. İngiltere'de saptanan yeni mutant virüsün yüzde 70 kadar daha kolay bulaştığı saptanmış olsa da, bu yeni tip virüs ile hastalığın daha ağır seyrettiği ya da daha öldürücü olduğu konusunda bir bulguya saptanmadı. Böylece daha hızlı yayılmasına neden olmakla birlikte, öldürücülüğün artması söz konusu değil.İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüs, dünyada salgın yapmakta olan Covid-19 hastalığına yol açan virüsün biraz değişmiş hali. Ama farklı bir virüs değil. Farklı bir virüs denebilmesi için en az bir proteininin tümden değişmiş olması gerekiyor. İngiltere'de ortaya çıkan virüsün hücreye tutunmasını sağlayan proteininde küçük bir bölgede değişiklik görüldüğü için bu virüs Covid- 19'un yeni türü olarak değil, yeni bir tipi olarak kabul ediliyor.Yeni mutasyonun aşıları etkisiz hale getirmesi beklenmiyor. Aşılar yoluyla insanda virüs proteinlerinin çok değişik bölgelerine karşı koruyucu antikorlar oluşturuluyor. Oysa bu yeni mutasyon, virüsün bir proteininde küçük bir bölgenin değişimine yol açıyor. Aşılar ile oluşmuş bu bölgeye karşı bir antikor etkisiz kalsa bile diğer kısımlara karşı yapılmış çok sayıda diğer antikorların virüsün etkisiz hale getirilmesinde yeterli olacağı düşünülüyor.