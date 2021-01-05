Tüp bebek ikiz gebelikte beta HCG değerleri - İkiz gebelik beta HCG değerleri kaç olmalı?

Beta HCG hormonu gebelik olması halinde plasenta tarafından üretilmektedir. Bu nedenle de gebeliğin varlığını işaret etmektedir. Gebeliğin netlik kazanması için kan testinde beta HCG hormonu değerine bakılmaktadır. Gebeliğin haftasına göre beta HCG hormonu seviyesi değişmektedir. HCG değeri ile ilgili insanların fazla bilgisi olmadığı için bu konu ile alakalı çok fazla araştırma yaparlar. İkiz gebelikte kan testi sonuçları HCG değerlerine bakılır ve bebeklerin ikiz olup olmadığı anlaşılabilir. Peki ikiz gebelikte beta HV-CG değeri kaç olmalıdır? Beta HCG değerleri ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Tüp Bebek İkiz Gebelikte Beta HCG Değeri

İkiz gebeliklerde beta HCG değeri oldukça hızlı bir şekilde arttığından dolayı bu değer çok önemlidir. HCG değeri artmayan anneler bu durumda oldukça endişelenirler. İkiz hamilelikte beta HCG seviyesi tek gebeliğe göre daha hızlı artar. Ancak her yüksek beta HCG'nin çoğul gebelik anlamına gelmediği bilinmelidir. Mol gebelik (üzüm gebeliği) ve bazı kanserlerde beta HCG çok fazla artabilir. Doktor kontrolünde olmak çok önemlidir. Bu değerler hem tek yumurta hem de çift yumurta ikizi bebeklerde bu şekilde seyretmektedir.

Tüp Bebek Transferi Sonrası İkiz Gebelik Belirtileri

Tüp bebek transferi ardından anne adayları merakla belirtileri beklemeye başlarlar. Bu belirtilerin ne olduklarını doktordan öğrenebilseler de çoğu internetten araştırırlar. Tüp bebek transferi sonrasında ikiz bebek belirtileri çok daha kolay anlaşılmaktadır. Bu belirtilerden bazıları şunlardır:

Gebelik testinin çok erken pozitif çıkması

Yüksek HCG değerleri

Sabahları yoğun bulantı

Aşırı yorgunluk

Ağlamaklı bir ruh hali

Karnın hızlı bir şekilde büyümesi

Bebeklerin hareketlerini erken hissetme

Doppler üzerinde iki sinyal duyulması

İkiz Gebelikte Beta HCG Değerleri

Plasenta gebelik ilerledikçe beta HCG hormonu üretimini arttırır. Bu hormon ise gebelikte bebeğin tutunmasında önemli bir etken olan, progesteron hormonunun üretimini destekler. Gebelikte beta HCG hormonu normal değerleri aşağıdaki gibidir:

3. Gebelik haftasında 6- 50 mlU/ ml

4. Gebelik haftasında 6- 425 mlU/ ml

5. Gebelik haftasında 20- 7300 mlU/ ml

6. Gebelik haftasında 1080- 56 000 mlU/ ml

7.- 12.Gebelik haftasında 7650- 290 000 mlU/ ml

4 Haftalık İkiz Gebelikte Beta HCG Kaç Olmalı

Beta HCG hormonu farklı haftalar doğrusunda değişik miktarlar üzerinden salgılanır. Belli bir değer doğrultusunda ve değer aralığı içerisinde ele alınan bu miktar, haftaya bağlı olarak takip edilmektedir. Dört haftalık gebelikte Beta HCG 1000 ila 50000 arasında değişkenlik göstermektedir. Yani sağlıklı bir hamilelik döneminde 4 hafta sonunda Beta HCG hormonu bu değer içerisinde bulunur. Aynı zamanda hamileliğin belirlenmesi ve test üzerinden anlaşılması da yine bu süre içerisinde gerçekleşir. Tabii Beta HCG hormonu sadece 4 haftalıkken değil, farklı haftalık sürelerde de ortaya çıkabilmektedir. 4 haftalık ikiz gebe olan bir kadında beta HCG değerleri şu şekilde olabilir:



3-4 haftalık = 5000-10000

4-5 haftalık = 1000-50000



Bu şekilde ilerleyen haftalarda da artış göstermekte ve normal hamilelik değerlerini oluşturmaktadır. Bu değerler içerisinde kalındığı süre içinde, hamilelik dönemi sağlıklı bir şekilde sürer ve tamamlanır.

İkiz Gebelikte Progesteron Değeri

Progesteron, yumurtlama hormonu olarak ta bilinmektedir, hamile kalmada ve adet sürecinde önemli rol oynayan hormonlardan birisidir. Yumurtlama dönemi sonrasında yani adet döneminin ikinci yarısında salgılanan, kadınlık hormonunun ismidir. Yumurtlamadan önce, progesteron seviyeleri çok düşüktür, hemen sonrasında yükselmektedir. Ancak ikiz gebelikteki progesteron değeri belirli değildir. Bu değerler her hamile kişide değişiklik göstermektedir. İkiz bebeğe gebe olan kişiler bu değeri merak edip araştırsalar da internet üzerinden bulamazlar. Ancak bu değer kan testi sonuçları ile öğrenilebilir.