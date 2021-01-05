Ruh sağlığı uzmanları, dizilerdeki psikologları yetersiz buluyor

Ruh Sağlığı Derneğinden yapılan açıklamaya göre araştırma, son günlerde popüler olan psikolojik temalı dizilerin ruh sağlığı branşlarıyla ilgili algıyı nasıl etkilediğini incelemek amacıyla yapıldı.

Araştırmaya katılan psikologların, dizilerin toplum ruh sağlığına olumlu katkısı olması beklenirken böyle bir durum yaşanmadığının bulgulandığı tespit edildi. Araştırmaya katılan yaklaşık 800 ruh sağlığı uzmanının psikoloji dizilerinden şikayetçi olduğu, "dizi psikologlarını" yetersiz bulduğu belirlendi.

Medyada artan psikoloji içerikli yapımlarla ilgili psikologların görüşlerinin alındığı, bu yapımları seyreden izleyicilerin terapi alma davranışlarındaki değişimlerin sorgulandığı ve terapi süreçlerindeki değişimlerin incelendiği bu araştırmada ruh sağlığı uzmanları, dizileri tüm yönleriyle değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, "Dizilerdeki yanlış uygulamaların hem meslektaşlarımızı hem de danışanlarımızı olumsuz etkilediğini bulguladık. Tüm tarafların, bu konuları dikkatlice işlemesi gerekiyor." dedi.

PSİKOLOJİK DİZİLER, ETİK İLKELERİ POPÜLER KONULARA KURBAN ETMESİN

Araştırmada görüşlerine başvurulan ruh sağlığı uzmanları ise psikolojik dizilerinin varlığının toplum ruh sağlığının güçlendirilmesi açısından önemli bir faktör olduğunu düşünüyor. Uzmanlar, psikoloji dizilerinin varlığından memnun olmakla beraber sadece etik ilkelerin popüler unsurlara kurban edilmemesi gerektiğini vurguluyor.