SON DAKİKA: İşte Koronavirüste kurtuluşun tek yolu

Koronavirüste son dakika haberi: Çin'den getirilen Kovid-19 aşılarından alınan numuneler kalite, güvenilirlik ve etkinlik testlerinden geçirilecek. Analiz sonuçları ile Sinovac'ın bildirdiği veriler uyuşursa aşılama başlayacak. Covid-19 küresel pandemisiyle ilgilinen uzman isimler konuyla ilgili çarpıcı verileri ortaya koydu ve Çin'den dünyaya yayılan ölüm makinesi hastalıktan kurtuluş için tek yolu da açıklamış oldular.
İŞTE KORONAVİRÜSTEN KURTULUŞUN TEK YOLU VE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ 3 AŞAMALI SON BASAMAK
Çin'den getirilen Kovid-19 aşılarından alınan numunelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki analizleri 3 aşamalı güvenlik testleriyle devam ediyor.
ÇİN'İN VERDİĞİ BİLGİLERLE UYUŞURSA KULLANIM BAŞLIYOR
Kalite, güvenilirlik ve etkinlik testlerinden geçirilen aşıların analiz sonuçları ile Sinovac şirketinin aşı içeriğine ilişkin bildirdiği veriler karşılaştırılacak. Aşıların içeriğindeki maddelerin uygunluğu, bakteriyel bir kontaminasyonun olup olmadığına yönelik tüm değerlendirmeler yapılacak. Aşıların güvenlik testinden geçmesi ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay almaları halinde de Türkiye'de aşılama işlemleri başlayacak.
2 DOZ HALİNDE UYGULANACAK
Güvenlik testlerinin sonra ermesiyle birlikte 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının da aşılanmasının önü açılacak. Aşılama işlemleri ise 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık olarak paylaşılacak. İlk aşamada sağlık çalışanları ve huzur evlerindeki kişiler aşılanacak.
ASM'LERDE AŞI YAPILACAK
Türkiye genelinde aile sağlığı merkezleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde aşı yapılacak. Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması için kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.
BÜTÜN DÜNYADAKİ SİSTEM BİZDE DE OLACAK
SABAH'a açıklama yapan Koronavirüs Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Güvenlik testi bütün dünyada uygulanan bir sistem. Değerlendirme sonrası aşılama planı devreye girecek" dedi.
KORONAVİRÜSTEN KURTULUŞUN TEK YOLU AŞI
Türkiye Cumhuriyeti, virüsü yenmek adına Çinli şirket Sinovac'ın ve Alman firma BioNTech'in aşısını temin etmek için anlaşmalar imzaladı ve önemli adımlar attı. Ancak toplum içerisinde hangi aşının daha güvenilir olduğuna yönelik soru işaretleri oluşmaya başladı. Uzmanlar ise aşılar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ve elimizde hangi aşı olursa onu vurulmak gerektiğini söylüyor.
YAN ETKİLER CİDDİ DEĞİL
Aşılarla hastalığın hiç oluşmamasını sağlayarak toplumu korumanın, hastalığı tedavi etmekten daha önemli olduğu vurgulandı. Aşılama ile toplumun bağışıklık kazanması ve ölümlerin önüne geçmek hedefleniyor. Ayrıca her iki aşının da şu ana kadar gönüllüler üzerinde tespit edilmiş ciddi bir yan etkisi de bulunmuyor. En sık rastlanan yan etkiler arasında iğne yerinde ağrı, baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş yer alıyor.
YAN ETKİLER 2 GÜN İÇİNDE SONA ERİYOR
Bu etkilerin ise iki gün içinde sona erdiği gözlemlendi. Öte yandan dünyada aşıya ulaşmak büyük bir önem taşıyor. Türkiye ise öncelikli ülkeler arasına girdi. Hâlâ hiçbir aşıyı temin edemeyen hatta anlaşma imzalamayan ülkeler bulunurken Türkiye iki farklı aşıyı birden ülkeye getirmek için anlaşmaya vardı.