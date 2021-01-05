SON DAKİKA: İşte Koronavirüste kurtuluşun tek yolu

YAN ETKİLER CİDDİ DEĞİL

Aşılarla hastalığın hiç oluşmamasını sağlayarak toplumu korumanın, hastalığı tedavi etmekten daha önemli olduğu vurgulandı. Aşılama ile toplumun bağışıklık kazanması ve ölümlerin önüne geçmek hedefleniyor. Ayrıca her iki aşının da şu ana kadar gönüllüler üzerinde tespit edilmiş ciddi bir yan etkisi de bulunmuyor. En sık rastlanan yan etkiler arasında iğne yerinde ağrı, baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş yer alıyor.