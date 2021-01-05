Şaşırtan açıklama! Covid-19 hastaları bu hata yüzünden iyileşemiyor!

TELEFONLA KONUŞMA SÜRESİ AZALTILAN HASTANIN DURUMUNDA DÜZELME GÖZLENDİ

Hastanın her telefon konuşmasının hem öksürüğü tetiklediğini hem de efor kapasitesini zorladığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bu şekilde hasta kısır döngüye giriyor. Hasta iyileşemiyor, oksijen oranı düşüyor, iyiye gidebilecekken öksürük krizine giren hastalarımız oluyor. 60 yaşlarında bir teyzemizin uzun süre öksürük krizleriyle mücadele ettik. Artık tedavide yeşil reçeteyle alınan ilaç kullanımı aşamasına geldik, yine de öksürüğü kesilmiyor.