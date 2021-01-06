2 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? Gebelik kan testinde beta HCG değerleri

Hamilelik testi denen ve hastanelerde kan alınarak yapılan işlem genellikle Beta HCG değeri testidir. Bu testte Beta HCG değerleri normal değerlerine göre çok daha yüksek çıkar. Bu test sonucunda kişinin hamile olup olmadığı tespit edilebilir. Bebek bekleyen ya da bebek isteyen ebeveynler Beta HCG değerleri ile alakalı çok fazla araştırma yaparlar. En çok da haftalık olarak değerleri araştırırlar. Peki 2 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? Kanda Beta HCG değerleri ne zaman yükselir? Beta HCG değerleri ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

2 Haftalık Gebelik Beta HCG Değeri

Kan testi ile hamilelikten şüphelenen kişilerin Beta HCG değerlerine bakarlar. Bu değerler elbette her haftada değişmektedir. Yumurta ve spermin döllenmesinin ardından Beta HCG değeri sürekli olarak artar. Kan testi yapıldıktan sonra da böylelikle kişinin hamile olup olmadığı anlaşılabilir. Gebeliğin 2. haftasında beta HCG değerlerinin nasıl olduğu internet üzerinde sık sık araştırılmaktadır. Beta HCG değerleri 0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi 5-50, 1-2 hafta için 50-500 şeklindedir. Bu değerler doğuma kadar sürekli artacaktır. İkiz bebeklere gebe kadınların beta HCG değerleri çok daha hızlı artar. Bu da kan testinde daha çabuk hamileliğin ispatlanmasını sağalr. Ancak doğumdan sonra eskisi gibi düşük bir değere ulaşacaktır.

Hamilelikte Kan Testi

Hamilelikten şüphelenen bireyler hastaneye gittiklerinde o kişilere genellikle Beta HCG testi yapılmaktadır. Bu test sonucuna göre de hamile olup olunmadığı belirlenir. Beta HCG testi, basit bir kan testi ile yapılabilir ve laboratuvar koşullarına göre değişmekle birlikte genellikle aynı gün içerisinde sonucu alınmaktadır. Beta HCG testine ek olarak farklı testlerin de uygulanması gerekmiyorsa, tek tüp kan örneğinin alınması bu test için yeterlidir. Kan testinin öncesinde kişinin dikkat etmesi gereken herhangi bir husus bulunmamaktadır. Günün herhangi bir saatinde Beta HCG testi yapılabilir. Sağlık uzmanı tarafından kan örneğinizin alınabilmesi için öncelikli olarak kan damarlarını daha rahat görebilmek adına kolun üst kısmına sıkı bir elastik bant geçirilir ve cilt yüzeyi alkol ile temizlendikten sonra iğne yardımıyla kan örneği alınır. Şişlik ve morluk oluşumu ile kan sızıntısının önlenebilmesi için işlem sonrasında 10 dakika boyunca temiz bir pamuk ile iğnenin çıktığı bölgeye baskı yapılmalıdır. Kan örneğini verildikten sonra birimden sonucun ne zaman çıkacağını öğrenilebilir, sonuçlar alındıktan sonra değerlendirmesi için hekime başvurulabilir.

2 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Çıkar?

2 haftalık gebe kişilerin beta HCG değerleri diğer kadınlara oranla çok daha yüksektir. 2 haftalık hamile kişinin rahminde oluşmuş olan plesenta beta HCG üretimine başlamıştır. Özellikle ikizlere hamile kişilerde bu değer daha hızlı bir şekilde yükselmektedir. Bu yüzden ikiz gebeliklerin anlaşılması da daha kolaydır. 2 haftalık gebe kişilerde beta HCG değerleri şu şekildedir:

0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi 5-50,

1-2 hafta için 50-500

Kanda Beta HCG Değeri Ne Zaman Yükselir?

Beta HCG değerleri kişinin hamile olup olmadığını teyit etmek için bakılan değerlerdir. Bu değerler kan testi sonucunda görülmektedir. Genellikle doktorlar annenin hamile olup olmadığını anlamak için bu testi isterler. Yumurta ve spermin döllenmesi sonrasında gelişen plesenta beta HCG değerini artmaktadır. Bunun artışı da progesteron hormonunu artırmaktadır. Bu da bebeğin anneye tutunup düşmemesini sağlar. Ancak bazı durumlarda bet HCG değerleri artsa da kişi gebe olmayabilir. Bu durumlar ise aşağıda belirtilmiştir:

Mol gebelik

Boş gebelik

Beta HCG yükselten ilaç kullanımı

Kanda gebelik testi beta HCG değerleri hesaplama: Gebelik tanısı için beta HCG değeri kaç olmalı?

1 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? Hamilelik kan testi sonucu değerleri